Psicología para todos los deportes con ADN Málaga

La salud mental se ha convertido en los últimos años en una cuestión clave en el día a día de muchos deportistas. De todas las edades y de todas las disciplinas. Se visibiliza desde el ámbito profesional con ejemplos que todos conocemos como el de la gimnasta Simon Biles, la tenista Naomi Osaka, el nadador Michael Phelps o los más cercanos para nosotros Andrés Iniesta o Ricky Rubio.

Pero la salud mental también afecta a deportistas anónimos, a esos que cada día nos cruzamos por la calle cuando van o vienen de entrenar. Cada vez más practicantes de cualquier disciplina entienden que el verdadero rendimiento no depende solo del físico, sino también de la mente. Desde Málaga, Psycoinvisible, proyecto dirigido por la psicóloga del deporte Alba López Pérez, trabaja con una idea clara: entrenar lo invisible para que el talento se vea.

Unicaja y Rafa Nadal

Alba es una psicóloga muy conocida en el mundo del deporte malagueño y nacional. Trabaja desde hace ya 15 años con el Unicaja Baloncesto, en la cantera y también con la primera plantilla. También lo ha hecho con Rafa Nadal, en su academia en Baleares. Con presencia en proyectos como la Federación Española de Bádminton, el propio Unicaja Baloncesto y distintos centros de alto rendimiento en Madrid y Málaga, Psycoinvisible se ha convertido en un referente nacional en el entrenamiento mental aplicado al deporte de alto nivel.

Alba López. / La Opinión

«Entrenamos la mente con la misma estructura y rigor con que un preparador físico entrena el cuerpo. Nuestro trabajo no siempre se ve, pero se nota en cada punto, cada decisión y cada reacción», explica Alba López.

La empresa trabaja con deportistas de todas las edades —desde promesas Sub-11 hasta profesionales que compiten en campeonatos internacionales—, además de con entrenadores, familias y clubes. Sus programas incluyen gestión emocional, concentración, confianza, rutinas precompetitivas y entrenamiento invisible: descanso, recuperación, alimentación, sueño y hábitos mentales saludables.

Psycoinvisible combina herramientas presenciales y digitales, con diarios psicológicos personalizados, programas online y materiales adaptados a cada disciplina (baloncesto, pádel, fútbol, parapente, atletismo, tenis, natación, hípica, bádminton...), acercando la psicología del deporte a la vida cotidiana del deportista.

Valores que mueven a Psycoinvisible

En el corazón del proyecto hay una filosofía clara: educar en valores a través del deporte. El trabajo de Psycoinvisible se apoya en pilares como la humildad, la constancia, la responsabilidad, el respeto y la autoconfianza, enseñando a los jóvenes a construir su mentalidad dentro y fuera de su propio deporte. «Queremos que los deportistas entiendan que ganar no es solo un marcador, sino aprender a superar la frustración, mantener la calma y cuidar de sí mismos», señala la fundadora.

Beneficios para los jóvenes deportistas

El trabajo psicológico en edades formativas ayuda a los jóvenes a gestionar la presión, fortalecer su autoestima y disfrutar del proceso competitivo. También fomenta el equilibrio entre rendimiento deportivo, estudios y vida personal, claves para un desarrollo integral. Y ahí es donde esta empresa malagueña quiere poner su foco para ayudar a quienes lo necesiten.

Psycoinvisible colabora con canteras, clubes locales y familias, ofreciendo talleres, charlas y programas adaptados a cada nivel. De esta forma, promueve una nueva generación de deportistas malagueños más conscientes, resilientes y preparados mentalmente para cualquier reto.

«La psicología del deporte no es solo para los que compiten en la élite. Es para todos los que quieren aprender, conocerse, enfocarse y avanzar en su vida. En Málaga hay talento de sobra; solo hace falta cuidar también la mente», asegura Alba López.

Psycoinvisible, cuya página web es www.psycoinvisible.com y con una cuenta de Instagram en la que se pueden consultar sus proyectos y principales actividades, participa activamente en congresos, másteres nacionales e internacionales, además de jornadas y encuentros donde el deporte, la mente y el rendimiento son protagonistas. Una iniciativa interesante, para todos los públicos y con ADN Málaga.