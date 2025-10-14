Damián Quintero se retirará tras los Mundiales de noviembre

Damián Quintero, el karateca español más laureado de la historia, anunció este martes en redes sociales que se retirará después de los Mundiales de El Cairo que se disputarán del 27 al 30 de noviembre próximo, tras más de 20 años en la alta competición.

"Querido kárate, es hora de decirte adiós. Ha sido un viaje increíble, pero todos los caminos llegan a su fin. Te convertiste en lo más importante del mundo para aquel niño de seis años que te descubrió al salir del colegio. Y cambiaste su vida. Gracias a ti, dejé mi casa para comenzar una etapa que hoy dura ya más de 20 años", publicó en su cuenta de Instagram.

El karateca costasoleño, nacido en Buenos Aires en 1984 y plata olímpica en Tokio 2021, acudirá a los Mundiales como subcampeón, dado que el TAS comunicó que mantiene la sanción de 2 años de suspensión al turco Ali Sofuoğlu, pero no le retirará las medallas de oro de los Mundiales de 2023 y los Europeos de 2024.

"Me ha llevado a disfrutar y a celebrar par España más de 130 medallas. He sido campeón del mundo, de Europa y medallista olímpico en la única oportunidad que nos dieron de demostrarle al mundo lo bonito que es nuestro deporte", destacó.

Largo palmarés

Quintero acumula nueve medallas mundiales y 27 europeas en la modalidad de kata, además de una plata en los Juegos de Tokio, la única vez en la que el kárate fue olímpico.

"Aún nos queda una última para en este camino y será en los Mundiales de El Cairo, a finales de noviembre, para despedirnos como se merece. Te he dado todo lo que tenía siempre y esta vez no será menos. Nos vemos dentro de poco para nuestro último baile", finalizó Quintero.