Fechas y horarios de la tercera ronda del Costa del Sol en la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga ya conoce fechas y horarios de la tercera ronda de la EHF European Cup, donde se jugará el próximo mes un billete para estar entre los 16 mejores de la competición europea. El sorteo lo emparejó con el Haukar islandés, con el que ha estado negociando en estos días para dirimir el formato de la eliminatoria. Finalmente se disputará un partido en cada país, aunque el acuerdo incluye que se ha alterado el orden de los duelos, por lo que el segundo se disputará en casa para las panteras.

La ida se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir a las 20.15 horas, hora española. La vuelta tendrá lugar en Carranque una semana después, el 15, a las 19.00 horas. La trascendencia de los encuentros continentales ha provocado que también haya que encontrar una nueva ubicación en el calendario a las jornadas 10 y 11 de la Liga Guerreras Iberdrola.

Así, el equipo de Suso Gallardo visitará al KH-7 BM Granollers el miércoles 5 a las 20:30 horas en el Palau d’Esports de Granollers y recibirá al Grafometal La Rioja el miércoles 12 en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda. Una hoja de ruta de exigencia máxima antes del parón internacional por el Campeonato del Mundo.

Antes de afrontar este particular Tourmalet con protagonismo para la EHF European Cup, las 'panteras' se enfrentarán en Carranque al Mecalia Atlético Guardés el próximo 25 de octubre después de los compromisos de selecciones de esta semana. Y más tarde tocará afrontar la visita al CBM Morvedre el miércoles 29 y el recibimiento en casa el sábado 1 de noviembre al Zonzamas Plus Car Lanzarote. Una hoja de ruta con muchas curvas.