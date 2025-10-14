La UEFA cambia el modelo televisivo de la Champions para ganar más dinero

Hasta ahora, nunca ha hecho falta pagar dos suscripciones diferentes para ver los partidos de la Champions. El modelo vigente en España desde hace años es que un solo operador de pago cuenta con toda la competición en su oferta, generalmente Telefónica a través de Movistar+, durante un ciclo (2018-21) Mediapro, que vendía su paquete a otros operadores, entre ellos Movistar+. Anteriormente, televisiones en abierto ofrecían uno o varios partidos por cada jornada.

A partir de 2027, sin embargo, el modelo podría ser distinto. Por primera vez, es posible que dos operadores de pago diferentes sean los adjudicatarios de la mejor competición de clubes del mundo. EC3, la 'joint-venture' formada por la UEFA y la EFC (la European Football Clubs, anteriormente ECA), ha lanzado sus primeros 'tenders' para el ciclo 2027-31 y estos vienen con una novedad significativa: el establecimiento del "partido de la jornada".

El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

Un partido por separado

Uno de los partidos de los martes, a elección del adjudicatario, se va a vender por separado. Y la oferta, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora, no está segmentada por mercados, sino que es global. Es decir, quien compre ese lote, que incluye el partido del vigente campeón en casa de la primera jornada, lo hará para todo el mundo. Un planteamiento orientado a OTTs y plataformas globales como Dazn, Amazon Prime, Netflix, Disney+...

El sector barruntaba desde hace semanas que Relevent, la empresa comercializadora de los derechos, también la que ha propiciado el Villarreal-Barça en Miami, podía lanzar paquetes globales, alterando la tradicional venta por países o regiones. Finalmente, el 'tender' se ha quedado a medio camino de ese cambio de paradigma, ofreciendo solo ese "partido de la jornada" sin segmentar el mercado.

El cartel promocional del Villarreal-Barça en Miami. / EPC

Los cinco grandes mercados a la vez

El resto de la competición se venderá de manera separada en cada país. La novedad en este caso, de corte más empresarial, es que EC3 ha lanzado a la vez los 'tenders' de sus cinco mayores mercados europeos: España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. El objetivo, según los analistas, es elevar los precios con la participación de operadores globales, como las OTT mencionadas anteriormente, que puedan pujar por los cinco paquetes nacionales a la vez.

Otro cambio es que la UEFA aparca los habituales trienios y vende los derechos para cuatro temporadas, de la 2027/28 a la 2030/31. El plazo para plantear ofertas para esos seis paquetes, los cinco nacionales y el global, ya está abierto y culminará el 18 de noviembre. A partir de entonces, la alianza entre la UEFA y los clubes las analizará y tomará una decisión.

El objetivo de esta estrategia de venta, como es evidente, es tratar de aumentar la recaudación. El cambio de modelo ha incrementado el valor de los derechos de la Champions, algo que lamentan en ligas nacionales como la española, competidores directos en este aspecto, y el objetivo de la UEFA pasar por rebasar los 5.000 millones de euros de ingresos, desde los 4.000 que se estima que ha venido recaudando en el último ciclo.