Villa Padierna acogerá la primera edición del Marbella Business Máster & Golf

La I edición del Marbella Business Máster & Golf albergará el primer evento en Andalucía de Emprendedores en Movimiento, la empresa presidida por la influencer dominicana Liz Emiliano. En el mismo se uniría el mundo del deporte con un networking de alto valor con ponencias que fomentan la conexión de los negocios. La cita, ineludible para los amantes del golf y el tejido empresarial, tendrá lugar el 1 de noviembre en un escenario único como Villa Padierna en plena naturaleza.

En lo deportivo el torneo se desarrollará en Alferini Golf, uno de los tres campos con los que cuenta el conocido resort marbellí, mientras que en los salones del espectacular Hotel Anantara Villa Padierna Palace tendrán lugar las conferencias que crearán foros de trabajo. IA, inversión, finanzas activación de marcas, engagament, worshops, empoderamientos, talleres creativos, alcance estratégico, a debate con Liz Emiliano y otros líderes influyentes como Álex Mestres, Marina Berenguer, Jeff Mosil o Roma Gallardo.

Un evento exclusivo que contará con la presencia del torero Pepín Liria, los exfutbolistas Aléix Vidal, Jaime Astrain, Gorka Elustondo y Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’, la golfista profesional Noemí Jiménez y las artistas y jugadoras Sandra y Patricia Martín Haro. Éstos llegarán en los días previos para disfrutar de la provincia de Málaga alojados en el Hotel Mett.

Tras su primera experiencia en el Font del Llop de Elche en abril, Liz Emiliano apuesta por el enclave de la Costa del Sol para unir el golf y el mundo empresarial con su segundo evento. Una forma diferente de hacer networking para mostrar las bonanzas de este deporte a un sector que tan importante en la sociedad como es la iniciativa empresarial, poniendo en contacto las diferentes sinergias que tienen sendos ámbitos.

Al finalizar las ponencias, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un networking excepcional con 100 empresarios y deportistas de élite que comparten su pasión por el golf y han logrado un notable éxito. Las inscripciones para cualquiera de las dos actividades se realizan a través de https://emprendedoresenmovimiento.com/2025-noviembre-marbella/