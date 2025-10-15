El virus FIFA complica el 'clásico' al Barcelona y juega a favor del Real Madrid

El clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, para el que resta poco más de una semana y dos partidos de Liga y Champions por medio, llega marcado por la ventana de selecciones que se acaba de cerrar. Una semana que se ha vivido de forma muy diferente en Madrid y en Barcelona. Todo arrancó con las palabras de Hansi Flick sobre el tratamiento de la selección y de Luis de la Fuente a Lamine Yamal en la ventana de septiembre: "No cuida a los jugadores. Lamine ya se fue de aquí con dolor, le dieron analgésicos, no se entrenó entre partidos y le hicieron jugar 73 y 79 minutos".

Enredo Flick-De la Fuente por Lamine

De la Fuente respondió al alemán sobre sus comentarios respecto al caso Lamine: "Yo siempre digo la verdad. Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, él tenía algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin ninguna molestia. No pasó nada. Nuestro equipo médico lo ha explicado y yo también lo he explicado. Eso es todo. ¿Tenía alguna molestia después del partido? Bueno, no lo sé". Y Flick decidió cerrar la polémica argumentando que "solo quiero proteger a mis jugadores. Tenemos que pensar en ellos, eso es todo. Para mí, el asunto está cerrado, debemos centrarnos ahora en otros temas y seguir adelante. La situación con Luis de la Fuente… se trataba del último parón internacional. Mi postura fue proteger al jugador, pero ya pasó — sucedió. Desde mi punto de vista, está terminado. Estas cosas ocurren en el fútbol. No es fácil ni para el seleccionador español ni para mí, pero quiero proteger a mi jugador". La realidad es que Lamine sufrió una recaída en la lesión de pubis tras jugar con España en Bulgaria y Turquía, y el jugador está de baja desde entonces. Los servicios médicos del Barcelona trabajan para recuperar al de Rocafonda de cara al clásico del 26 de octubre, que es la prioridad de Flick.

Olmo, Ferran y Lewandowski

Durante esta ventana de octubre se han multiplicado las malas noticias para el técnico alemán. Primero fue Dani Olmo quien regresó lesionado a la ciudad condal antes de concluir la concentración. Olmo llegó con molestias a la convocatoria de la selección en Las Rozas y no se ejercitó en los primeros días. Pero el día que se incorporó a los entrenamientos sufrió un golpe fortuito que le produjo "una lesión muscular en el solio de la pierna izquierda sin afectación conectiva". Lo que provocó que dejase el entrenamiento y tras hacerse unas pruebas se marchase a casa para recuperarse en Barcelona.

El caso de Ferran es diferente, pero también creó incertidumbre en el seno del club azulgrana. El valenciano jugó el partido con Georgia, siendo uno de los más activos. Y al día siguiente del partido notó unas molestias más relacionadas con la "fatiga muscular" del esfuerzo, sin que existiera lesión alguno. Pese a ello. De la Fuente y los servicios médicos tomaron la decisión de desconvocarlo para evitar cualquier malentendido.

Quien no estará con toda seguridad en el clásico del Bernabéu es el polaco Robert Lewandowski, que sufre una "rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda". Lesión que se produjo jugando con Polonia y que le mantendrá entre tres y cuatro semanas de baja. Se trata de una recaída de la lesión que tuvo a principios de agosto y que le impidió participar en el Gamper y en el estreno liguero ante el Mallorca. El Barcelona notificó el martes la lesión sin especificar el alcance de la rotura, pero todo apunta a que se trata de una lesión de grado 2, lo que le mantendría 4 semanas en el dique seco, aunque desde Polonia hablan de mes y medio. Se trata de la cuarta lesión muscular de Lewandowski en 16 meses. Si en el Barça aparecen los nombres de Lamine, Dani Olmo, Ferran y Lewandowski, en el Real Madrid la situación es mucho más tranquila. En realidad el único jugador que ha generado algo de incertidumbre es Kylian Mbappé, aunque Dean Huijsen Franco Mastantuono también regresaron a Madrid de las concentraciones de sus selecciones.

Mbappé, Huijsen y Mastantuono

Mbappé se marchó renqueante a la llamada de su selección por iniciativa propia y recayó después de jugar contra Azerbaiyán el primero de los dos encuentros del parón internacional. El delantero del Real Madrid abandonó la concentración y regresó a Madrid, aunque, como advirtió el seleccionador Didier Deschamps, las molestias no eran preocupantes. "Kylian ha recibido otro golpe en el mismo tobillo donde se lesionó. El dolor disminuye con el descanso. En un partido, es inevitable que haya contacto. Tiene molestias que no son las ideales para él, pero no es una lesión grave". En el Real Madrid se recibió con tranquilidad al jugador y los servicios médicos y Xabi Alonso no temen por su participación en el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

En el caso de Dean Huijsen, el central no llegó ni a pisar el césped con la selección. Aquejado de molestias por "fatiga muscular", el hispano-holandés fue liberado por De la Fuente inmediatamente. Según los informes del club, Huijsen podría necesitar diez días para recuperarse totalmente, por lo que probablemente se perderá los partidos ante Getafe y Juventus, pero, salvo complicaciones imprevistas, estará en condiciones para ser titular contra el Barcelona.

Y la situación de Franco Mastantuono es parecida. Cuando el madridista llegó a la concentración de Argentina en Ezeiza fue sometido a unas pruebas médicas que confirmaron que sufría una "sobrecarga muscular", lo que provocó su regreso inmediato a casa. En el Real Madrid confían en que se recupere para estar apto para el clásico, aunque no se arriesgará ante el Getafe, el próximo domingo, y se verá su evolución de cara el partido del miércoles 22 ante la Juventus en Madrid.

Del resto de jugadores madridistas que están en la enfermería, el único que no llegará al clásico es el alemán Antonio Rudiger, que sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, que le impedirá regresar hasta finales de año. Quienes sí estarán a las órdenes de Xabi Alonso serán Trent Alexander-Arnold y Carvajal, que están finalizando sus procesos de recuperación. Otro jugador que ya trabaja con el grupo es Ferland Mendy, ausente durante seis meses por una lesión.