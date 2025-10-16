Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 45 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga" supera los 13.000 inscritos

La prueba se celebra este próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 9.30 horas

Imagen de una edición anterior de la Carrera Urbana.

Imagen de una edición anterior de la Carrera Urbana. / LMA

La Opinión

La inscripción de la 45 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga", cuya prueba está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con Fundación Unicaja y El Corte Inglés, lleva 13.547 inscritos, a falta de 3 días para la celebración de la prueba.

Inscripciones abiertas

Todos aquellos deportistas que quieran sumarse a esta carrera pueden realizar su inscripción en la web www.atletismofaa.es, y luego recoger su dorsal en los departamentos de deportes de El Corte Inglés de Avda. de Andalucía, en el C.C. Bahía Málaga, en el C.C. Costa Marbella y en el C.C. Costa Mijas. Los atletas federados deben retirar su dorsal en la Federación Andaluza de Atletismo.

Horario

La 45 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga”, se celebrará el 19 de octubre, domingo, a partir de las 09:30 horas. El control de tiempos se realizará a través del chip que va adherido al dorsal.

Cita solidaria

Esta prueba tiene labor solidaria: "Dona 4 € y adquiere tu camiseta solidaria". El dinero recaudado será destinado a las ONG's ADEIN y AMFREMAR.

