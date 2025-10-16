El Ayuntamiento de Ronda presenta la nueva edición del Homenaje a la Legión 2026

La alcaldesa de Ronda, Mª Paz Fernández, junto al delegado municipal de Deportes, Bernardo Crespo, y el Coronel del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, ofrecieron este jueves todos los detalles de una nueva edición de la prueba de Homenaje a la Legión (HOLE 2026) que organiza el Ayuntamiento de Ronda y que se celebrará el 21 de marzo del próximo año.

Novedades

La regidora ha explicado que una de las principales novedades es que se vuelve al formato inicial que tenía la prueba, celebrándose en un solo día. El plazo de inscripción se abrirá el próximo 20 de octubre hasta el 31 de enero en la web www.dorsalchip.es y, afirmó, haciéndose eco de los comentarios recogidos tras la pasada edición, se van a realizar los cambios que permitan la mayor satisfacción de los participantes.

Fernández recordó que esta prueba tiene como objetivo principal agradecer y reconocer la labor de La Legión en la puesta en marcha de la carrera de los 101 kilómetros en 24 horas. En total se van a ofertar 4.900 plazas repartidas en las distintas modalidades: 500 para la ultra, 200 para Trail, 300 para la marcha nórdica, 600 para senderistas, 500 para bicicletas con 100 para las que sean eléctricas y 1.000 plazas para la modalidad infantil.

Diferentes distancias

Igualmente, gracias a la Legión, se volverán a reservar 50 plazas en los 101, para los 50 primeros en el HOLE, en las distintas categorías, algo que la alcaldesa ha querido agradecer. La salida de la prueba será desde la calle Virgen de la Paz, frente a la Alameda y recorrerá gran parte del territorio ‘cientounero’, lo que permitirá que sea muy reconocible para los deportistas que suelen estar en la competición legionaria. Los recorridos de cada modalidad serán de 43 km para la ultratrail; 27 km para la Trail; 10 km para la prueba de senderistas; 10 km para la marcha nórdica; 43 km para la modalidad BTT y 1,5 km para la marcha infantil.

Camiseta y medalla

Otro elemento que dará respuesta a la demanda de los participantes es que todos los inscritos tendrán camiseta y recibirán su medalla al alcanzar la meta. La regidora ha querido manifestar que esta carrera quiere incidir en los estrechos lazos que unen a la ciudad con la Legión señalando que una prueba con casi 5.000 participantes tiene detrás mucho trabajo que pretende corregir las cuestiones detectadas el pasado año y que el HOLE siga siendo una prueba de gran nivel y de excelencia.

Legión

Por su parte, el Coronel ha agradecido que mantenga esta prueba afirmando que la Legión se siente muy halagada con este homenaje que le realiza el Ayuntamiento señalando que es un auténtico orgullo poder colaborar con todo tipo de iniciativas que fomenten el deporte y la vida sana. Ha añadido que la fecha es la idónea al ser cercana a los propios 101 y permite que quienes la hagan puedan tener un pequeño ensayo de la misma prueba organizada por la Legión e incluso que legionarios que no pueden hacer los 101 puedan participar de esta prueba de fondo.