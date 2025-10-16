"Me llena más ser un referente que todas las medallas que he conseguido"

¿Qué siente en un día cómo hoy?

Todavía queda el Mundial en noviembre, pero ya ves la luz al final del túnel. Creo que ha llegado el momento, por diversos motivos personales y profesionales, de colgar ese karategui que tantas alegrías me ha dado y pasar a otra etapa. Al final la vida son etapas, y la que está por venir tiene que ser igual de apasionante que esta.

¿Se va con la sensación de haber dejado un legado y haber popularizado este deporte?

Las medallas al final todo el mundo las puede conseguir, pero el legado, ser un referente en tu deporte, no todo el mundo lo puede conseguir. Entrar en unos Juegos Olímpicos, tener la cobertura de los medios de comunicación... Me llena más eso que haber conseguido tantas medallas. Ser referente de niños y niñas que se apunten a este deporte o que quieran ser campeón como yo. También mensajes de gente más mayor de 40, 50 o 60 años que se han apuntado a kárate gracias a que yo les he inspirado con los vídeos que subo.

Muchos hemos apuntado a nuestros hijos a este deporte como actividad extraescolar. ¿Es consciente de lo bien que hacen los colegios por educar a través de los valores de este deporte?

Todos los deportes tienen sus valores, pero quizás el nuestro es un poquito más tradicional en ese sentido y por eso está dentro de estas actividades extraescolares. El problema es que no hemos sabido profesionalizarlo, aunque va mejorando la cosa; cuando los chicos son más mayores y son adolescentes se pierden y no tantos llegan a ser profesionales o, realmente, el kárate no está hecho para poder dedicarte a ello.

Tiene muchos podios y grandes momentos deportivos. ¿Con qué momento se queda?

Cada medalla tiene su historia, pero si tengo que elegir un momento sería con los Juegos Olímpicos -Tokio 2020-. Fue tanto mi mejor como mi peor momento. Fue donde el kárate explotó, mi primera vez en unos Juegos, sabíamos que era la última y, por tanto, la única de conseguir medalla; la conseguí, pero tuve mucha presión. Tuve que dejar atrás a mi familia y amigos para un trabajo de 4 o 5 años para conseguir una medalla olímpica. La gente igual sólo ve esa sonrisa en el podio, pero no ve muchas cosas que pasaron y que se hicieron duras.

Además de un deportista de elite, es también ingeniero aeronáutico. Para los jóvenes que puedan tomarle como ejemplo, ¿cuál es su secreto?

El secreto es que no hay secreto. Es trabajar duro. En esta vida nadie te regala nada y todo lo consigues por tu propio esfuerzo. En mi caso, desde pequeño siempre se me inculcó que siempre debía estar formado. Mi madre siempre estuvo detrás de que acabase la ingeniería aeronáutica. Yo estaba número uno del ránking y a la vez estaba trabajando; esfuerzo y sacrificio. He dejado muchas cosas atrás, como viajes con los amigos por estar trabajando, compitiendo o porque tenía que estudiar.

Damian Quintero, campeón del mundo y de Europa, en Supervivientes. / La Opinión

En esta última etapa ha formado parte de un 'reality' de televisión. ¿Qué le ha aportado?

Fue una oferta que me llegó en el momento que me tenía que llegar. Estaba meditando la retirada y me vino bien económicamente, al final soy autónomo, somos personas y estamos para facturar. Además de deportistas somos humanos. El mundo de la televisión no me disgusta, creo que ahora me comunico mejor que cuando empecé. Vino este 'reality' (Supervivientes), que es lo que más se asemeja a la vida de un deportista, sufrir, marearte por los entrenamientos... Llevar tu cuerpo y mente al límite. Sabiendo siempre que es un espectáculo y sin perder mi esencia como deportista, aunque los deportistas también tenemos opiniones y voto.

Ganó la plata en el Mundial de 2023; sin embargo, el oro quedó vacante tras la sanción al turco Ali Sofuoglu por saltarse varios controles antidopaje. ¿Cómo le sentó la noticia?

Fue una desilusión por parte del sistema. Es incongruente. No tiene sentido que sanciones a un deportista por incumplir las normas, pero a la vez estás dejando los resultados que ha obtenido incumpliendo esas normas. Es una falta de respeto hacia mí y hacia el resto de contrincantes de Sofuoglu en ese campeonato. Todos cumplimos las normas, yo nunca me he saltado un control y siempre he dado negativo (...). Yo no digo que él se haya dopado, pero es sospechoso cuando se ha saltado tres controles. En este caso, la Federación Internacional y Sofuoglu aceptan esos dos años de sanción, con lo cual sigue siendo el vigente campeón mundial. Yo al final ocupo su plaza, como segundo, para ir al Mundial de El Cairo. Yo soy el perjudicado directo, me entristece porque al final no crees en la Agencia Antidopaje o en el TAS (...). Es desilusionante para todos aquellos que durante tantos años hemos seguido las reglas.

El Cairo será su última competición. ¿Es una oportunidad para quitarse la espina del Mundial?

No voy con ese pensamiento. Yo voy a El Cairo a disfrutar y bien preparado. Cuando llegara el momento de la retirada no iba a ser arrastrándome por el tatami; no va a ser el caso. Me encuentro en una gran forma física. Me quedan aún cinco semanas y voy a ir a pelearlo y, por qué no, ganarlo.

¿Por dónde pasa su futuro? ¿Se ve en el kárate o siguiendo detrás de las cámaras?

Me veo polifacético. Me gustaría estar vinculado al deporte y especialmente al kárate. Hacen falta perfiles en este deporte vinculados a la gestión y dirección. Tengo mis programas 'online' para acercar el kárate a gente de más lejos, como Latinoamérica. Todo lo que he ganado he podido invertirlo bien, estoy muy tranquilo con la retirada. Sé que saldrán proyectos nuevos, algunos ya han salido y otros aún están en mente, y la televisión puede ser uno de ellos; no como participante de 'reality', pero sí como colaborador o comentarista.