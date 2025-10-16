Taekwon Do ITF
Dos medallas de bronce del Campeonato del Mundo de Taekwondo - ITF para Invictus Málaga
La cita internacional de Taekwon Do ITF, celebrada en la localidad croata de Porec, contó con siete representantes malagueños en la selección española, además de un entrenador
El Campeonato del Mundo de Taekwondo – ITF volvió a servir para mostrar el buen nivel de este deporte en Málaga. El Club Invictus obtuvo dos medallas de bronce gracias a la actuación de Tristán Cesmedo en Tul y de Lina Deblauwe en Sparring.
El resto de representantes de Invictus en la selección española lograron alcanzar los cuartos de final en las diferentes categorías. Adrián Plaza, Daniela Jurado, Nicolás Belmonte, Elena Sanz y Daniel Sepúlveda completaron el cartel junto al instructor Artur Ababii, uno de los coaches oficiales de la delegación española y director del club malagueño.
Tul
Tristán Cesmedo Díaz se colgó la medalla de bronce en Tul (formas) tras superar en las distintas eliminatorias a los competidores de Hungría, Nueva Zelanda, Italia y Argentina, perdiendo solo contra el de Polonia.
54 representantes de 33 países estuvieron en la misma categoría que el malagueño, que firmó una gran actuación.
Sparring
Por su parte, Lina Deblauwe Martínez también alcanzó el tercer cajón del podio mundial, en este caso en Sparring (combate) de menos de 40 kilos de peso. Diez participantes de diez países tomaron parte de la prueba. La malagueña superó a la representante de Moldavia y a la de Filipinas y su único verdugo fue la de Ucrania.
La selección española finalizó su participación con diez medallas: dos de oro, tres de plata y cinco de bronce.
El Campeonato del Mundo de Taekwondo – ITF se celebró en la localidad croata de Porec del 7 al 11 de octubre y alcanzó el récord absoluto de competidores, con 1473, que representaban a 57 países.
El Club Invictus Málaga es un habitual de las grandes citas de Taekwondo – ITF y está consolidado como una entidad de referencia en este deporte, gracias a sus magníficos resultados en las competiciones nacionales y en las internacionales
