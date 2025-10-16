La plantilla del Juventud Torremolinos pide "medidas urgentes" por los impagos

La plantilla del Juventud Torremolinos, que milita en Primera Federación, ha exigido "medidas urgentes" por la situación que están viviendo con los impagos de las mensualidades por parte del propietario del club, que está en negociaciones para vender la entidad, pero que por el momento el acuerdo no se ha alcanzado.

Los capitanes del conjunto malagueño, que ocupa la undécima posición del Grupo 2 y encadena cinco partidos sin perder, han ofrecido este jueves una rueda de prensa, donde han explicado que solamente han percibido un mes de nómina de la presente temporada y que les adeudan a los jugadores de la pasada temporada la primera por ascender y dos mensualidades más.

"Los futbolistas del Juventud de Torremolinos Club de Fútbol queremos denunciar la grave situación que estamos sufriendo y que afecta directamente a nuestra labor como profesionales, pero también en el ámbito personal", dijo el capitán Javi Mérida, quien agradeció la presencia de los medios "a pesar que, desde el club, siempre han advertido que los medios de comunicación no se harían eco de la situación del impago actual".

Mérida indicó que "no se trata de una situación excepcional, sino que es una circunstancia que se ha repetido de manera recurrente durante toda la temporada, con la preocupación que ello conlleva a la hora de desarrollar nuestra actividad profesional".

"Desde el club nos han trasladado, hasta en doce ocasiones, el aplazamiento de las fechas de pago y, en ninguna de ellas, han procedido a solventar la deuda. Además, hemos recibido seis versiones distintas sobre la situación actual de compra y venta del club. A pesar de ello, sabemos que no tienen intención de vender el club porque no atienden las ofertas potenciales de compradores", admitió.

La plantilla, que va "de la mano con la AFE" continuará jugando y de momento no va a tomar ningún tipo de medida, por lo que este domingo se enfrentará al Atlético Madrid B a domicilio en la octava jornada de Primera Federación.