Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El balonmano y Sermivetal fortalecen su relación

La empresa de Alhaurín de la Torre ha sido clave para la puesta en marcha y para las mejoras necesarias en el pabellón Diego Carrasco

Acuerdo del balonmano de Málaga con Servimetal

Acuerdo del balonmano de Málaga con Servimetal / La Opinión

La Opinión

Servimetal mantendrá su compromiso con el balonmano, en una relación que trasciende lo profesional y logrando con ello que el Pabellón Diego Carrasco mejore con el paso del tiempo. La empresa, que tiene como principal fin la carpintería metálica y la fabricación de otros elementos vinculados a la construcción, ha hecho suyo el pabellón municipal, de manera que las mejoras serán constantes.

José Torrente

Para José Torrente, delegado en Málaga de la FABM “su llegada ha sido un alivio. Tenerles cerca de nosotros nos da tranquilidad”, comenta. “Nos visita con regularidad, observa y analiza y pone remedios a los muchos detalles que aún nos falta”, asevera el máximo dirigente del balonmano en Málaga respecto a su director gerente, Antonio Sánchez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents