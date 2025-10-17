El balonmano y Sermivetal fortalecen su relación

Servimetal mantendrá su compromiso con el balonmano, en una relación que trasciende lo profesional y logrando con ello que el Pabellón Diego Carrasco mejore con el paso del tiempo. La empresa, que tiene como principal fin la carpintería metálica y la fabricación de otros elementos vinculados a la construcción, ha hecho suyo el pabellón municipal, de manera que las mejoras serán constantes.

José Torrente

Para José Torrente, delegado en Málaga de la FABM “su llegada ha sido un alivio. Tenerles cerca de nosotros nos da tranquilidad”, comenta. “Nos visita con regularidad, observa y analiza y pone remedios a los muchos detalles que aún nos falta”, asevera el máximo dirigente del balonmano en Málaga respecto a su director gerente, Antonio Sánchez.