Balonmano
El balonmano y Sermivetal fortalecen su relación
La empresa de Alhaurín de la Torre ha sido clave para la puesta en marcha y para las mejoras necesarias en el pabellón Diego Carrasco
Servimetal mantendrá su compromiso con el balonmano, en una relación que trasciende lo profesional y logrando con ello que el Pabellón Diego Carrasco mejore con el paso del tiempo. La empresa, que tiene como principal fin la carpintería metálica y la fabricación de otros elementos vinculados a la construcción, ha hecho suyo el pabellón municipal, de manera que las mejoras serán constantes.
José Torrente
Para José Torrente, delegado en Málaga de la FABM “su llegada ha sido un alivio. Tenerles cerca de nosotros nos da tranquilidad”, comenta. “Nos visita con regularidad, observa y analiza y pone remedios a los muchos detalles que aún nos falta”, asevera el máximo dirigente del balonmano en Málaga respecto a su director gerente, Antonio Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Huelga general 15 de octubre en Málaga: horarios y cómo te afectará
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta
- El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- La heladería Arkyn abre en Málaga con helados de Batman, Superman y otros personajes de DC-Warner