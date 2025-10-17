IDK Euskotren-CAB Estepona: A la tercera, ¿va la vencida?

Reponerse al golpe que supuso dejar escapar una victoria en Lugo tras ir diez arriba al descanso y superar las lesiones de dos jugadoras importantes, ese es el objetivo con el que ha trabajado durante toda la semana el Ingeniería Ambiental CAB Estepona antes de poner rumbo a tierras vascas. El cuadro de la Costa del Sol vuelve a cruzar la península para medirse al IDK Euskotren, equipo que selló la permanencia en la categoría la pasada temporada con un triple de María Erauncetamurgil a pocos segundos del final del último encuentro, precisamente en el Pazo Dos Deportes, donde el conjunto esteponero jugó su anterior partido.

Faye, estrella rival

El equipo entrenado por Azu Muguruza tiene en la senegalesa Khadija Faye su principal referente ofensivo, no solo porque promedie 16,5 puntos y 12 rebotes en ese inicio liguero, sino porque es la jugadora con más minutos en pista y casi una de cada cuatro posesiones finalizan en sus manos.

Hasta el momento, el conjunto gipuzkoano es el menos anotador de la LF Endesa, pero también uno de los que menos puntos recibe, por lo que imponer el ritmo de partido puede ser una de las claves del encuentro ante un rival que tiene en sus filas jugadoras nacionales como Rosó Buch, Itzi Ariztimuño o Lara González a la que se les han sumado nombres de debutantes en la competición como las exteriores Paige Robinson y Hannah Jump o la interior canadiense Yvonne Ejim, hermana del exjugador del Unicaja Melvin Ejim.

Francis Tomé: “Debemos ser corales en defensa y cerrar el rebote”

El técnico del Ingeniería Ambiental CAB Estepona habló sobre el rival y el estado de la plantilla antes de poner rumbo al País Vasco, destacando de IDK Euskotren que se trata de un equipo “duro y que corre mucho”, si bien su preocupación está más en seguir formando su identidad y construir su equipo. “Estamos en una fase de la temporada en la que tenemos que centrarnos más en nosotras que en el rival y no focalizarnos en alguna jugadora concreta, ya que el centrarnos en alguien puede provocar que abramos otras vías a IDK”, dijo Tomé en su comparecencia.

El entrenador malagueño aseguró que la clave del encuentro pasa por tener “una defensa coral y cerrar bien el rebote”, y que Tomé explicó que es ahí donde el equipo ha recibido muchos puntos del rival en las dos primeras jornadas. “Mejorar ahí es uno de los caminos más sencillos para bajar la producción ofensiva de nuestros rivales”, sentenció.