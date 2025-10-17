El Real Madrid golpea en París y firma un triunfo de peso

El Real Madrid Femenino firmó un triunfo de carácter en París. El conjunto de Pau Quesada se impuso por 1-2 al Paris Saint-Germain Féminines para sumar tres puntos de oro que le mantienen invicto en Europa y refuerzan sus opciones de clasificación para la siguiente ronda de la Champions de manera directa.

Dos goles en la primera parte

El encuentro comenzó con un susto importante para las blancas: en el minuto 11, la portera Frohms se lesionó tras un choque con una delantera del PSG y tuvo que abandonar el terreno de juego. Pese al golpe, el Madrid respondió con contundencia. En su primera llegada clara, en el minuto 29, Feller remató un centro desde la banda para adelantar a las suyas y encarrilar el choque.

A partir del gol, las de Pau Quesada dominaron con autoridad. Movieron el balón con calma, cerraron líneas atrás y generaron peligro constante por las bandas. Antes del descanso llegó el segundo: Feller volvió a desbordar por la derecha, centró, Weir remató al poste y Redondo cazó el rebote para marcar el 0-2 y poner tierra de por medio en París. Tres goles en dos encuentros para la delantera.

El PSG apretó

En la segunda mitad, el PSG reaccionó con fuerza. Avisó en el minuto 56 con un disparo desde la frontal que obligó a Misa a lucirse con una gran parada, pero en el córner posterior Ajibade recortó distancias de cabeza para encender el partido. El golpe fue doble para el Madrid, que perdió acto seguido a Linda Caicedo, su jugadora más desequilibrante, lesionada.

El tramo final fue de sufrimiento. El PSG empujó con todo, buscando el empate a base de centros y presión alta, pero el Madrid resistió con orden y una Misa providencial bajo palos. Supo sufrir cuando tocaba para asegurar una victoria de peso en uno de los escenarios más complicados del torneo y mantenerse invicto en la Champions.