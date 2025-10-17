Fútbol Sala
Salado recibe en la Diputación al Nueces de Ronda Atlético Torcal
El equipo malagueño milita en la máxima categoría del fútbol sala femenino español
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a las jugadoras, directiva y cuerpo técnico del equipo de fútbol sala femenino Nueces de Ronda Atlético Torcal, que milita en la Primera División.
Salado ha deseado suerte a las jugadoras en este inicio de temporada, tras el brillante ascenso logrado hace dos temporadas, y ha confirmado el apoyo de la institución provincial al club. El presidente ha afirmado que el deporte femenino está dando “grandes alegrías” a los aficionados de la provincia de Málaga y ha insistido en la necesidad de “estar cerca de las deportistas, que sientan el respaldo del público y, por supuesto, de las instituciones y empresas”.
