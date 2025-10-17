Salado recibe en la Diputación al Nueces de Ronda Atlético Torcal

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a las jugadoras, directiva y cuerpo técnico del equipo de fútbol sala femenino Nueces de Ronda Atlético Torcal, que milita en la Primera División.

Salado ha deseado suerte a las jugadoras en este inicio de temporada, tras el brillante ascenso logrado hace dos temporadas, y ha confirmado el apoyo de la institución provincial al club. El presidente ha afirmado que el deporte femenino está dando “grandes alegrías” a los aficionados de la provincia de Málaga y ha insistido en la necesidad de “estar cerca de las deportistas, que sientan el respaldo del público y, por supuesto, de las instituciones y empresas”.