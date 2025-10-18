Nueva derrota del CAB Estepona en San Sebastián (83-60)

El CAB Estepona sumó su tercera derrota consecutiva en lo que va Liga Femenina Endesa tras caer por un abultado 83-60 en la pista del IDK Euskotren de San Sebastián. El Josean Gasca recibía por primera vez al equipo esteponero que viajó al País Vasco con el objetivo que sumar su primera victoria en la categoría, pero de nuevo se marchó de vacío.

Un triple de Veronika Remenarova daba la primera ventaja a las locales (5-2), si bien Leia Dongue y Sika Koné no estaban dispuestas a permitir grandes ventajas y pronto ponían por delante a las suyas 10-14. Acortaba diferencias IDK con una canasta y adicional de Paige Robinson, pero Meli Gretter pagaba con la misma moneda en la canasta contraria para entrar en los últimos segundos con 13-17 en el luminoso del Josean Gasca, castigando Yvonne Ejim con un triple final, tercero para su equipo.

El segundo periodo comenzaba con una canasta de Marta Ortega y la segunda personal de Dongue, que complicaba la rotación interior a Francis Tomé en un partido donde no podía contar con Anniina Aijanen, entrando Ceci Muhate a sustituirla y cometiendo su también segunda falta en la primera defensa. Hannah Jump adelantaba a las suyas en el marcador (21-19) y obligaba al técnico malagueño a parar el partido con 7.52 para el entretiempo y un parcial que solo era de 5-2, pero era cuestión de sensaciones. Sumaban Jump y Ejim para dar la máxima a las locales (25-21), pero Maddie Garrick de tres y Dongue tras robar la bola (25-26) daban la vuelta al luminoso en menos de 15 segundos y obligaban a Azu Muguruza a parar el partido con 4.23 aún para del descanso. Anotaba Koné, para que después entre Gretter y Ortega recuperaran un balón que acaba en canasta de la malagueña (29-32, min. 18) y Muguruza tenía que volver a parar el encuentro. Con las interiores del cuadro esteponero cargadas de personales, IDK Euskotren buscó balones en la pintura, con la canadiense Ejim sumando una decena de tantos antes de llegar al ecuador del encuentro, aunque la máxima anotadora del choque era Dongue con 14, marchándose los equipos a vestuarios con 33-37 en el luminoso del Josean Gasca.

Una vez más, el tercer cuarto en un partido del Ingeniería Ambiental CAB Estepona con mucho ritmo anotador de salida y las jugadoras del conjunto loca viendo aro con relativa facilidad, anulando la renta conseguida a base de trabajo en 20 minutos tras un triple de Robinson, para 43-43, restando algo más de cinco minutos. La cuarta de Muhate poco después que daba dos tiros libres a Remenarova, que sumaba uno cogiendo IDK el rebote ofensivo y anotando de fuera de nuevo Robinson, que completaba un parcial de 12-2 que ponía el 47-43. Una pérdida de Ortega acaba en canasta rápida de Ejim (52-47, min. 28) y Tomé tenía que solicitar tiempo muerto. No lograba frenar esa bola de nieve el técnico del cuadro costasoleño y las de Azu Muguruza cada vez se encontraban más cómodas, finalizando el tercer cuarto con 57-49 en el marcador.

No llegaban buenas noticias en el arranque del último periodo: la quinta de Muhate dejaba al equipo más corto aún y teniendo que remontar un partido en el que solo cinco jugadoras habían logrado anotar. Buscaba el equipo constantemente a Koné cerca del aro, pero no parecía haber otra vía de anotación. Un IDK Euskotren más coral aumentaba poco a poco su ventaja y un triple de Remenarova y una canasta de la propia interior eslovaca ponían el +12 para las suyas (67-55) cuando aún restaban 6.48 por jugar, quedando una jornada más palpable el problema defensivo del Ingeniería Ambiental CAB Estepona. No hubo forma de parar la inercia ni encontrar nuevas vías de anotación: a la vez que pasaban los minutos aumentaba la diferencia del cuadro vasco, que acabó imponiéndose 83-60.