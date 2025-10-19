Censura en el Siglo XXI

Hay una buena montada en el fútbol español con el famoso partido Villarreal–Barcelona que se va a disputar en Estados Unidos. En principio, parece que es una decisión que se toma para abrir nuestra Liga a otros mercados. Dicho así, hasta suena bien. Ya se hace esto con la Supercopa, que se disputa todos los años en Arabia.

Jugar en Arabia puede gustar más o menos, por aquello del respeto de aquel país a los derechos humanos. Pero es algo de lo que se benefician económicamente los clubes que participan y la Federación Española de Fútbol, que revierte sus ganancias en muchísimos clubes que reciben esa compensación económica como agua de mayo, puesto que ayuda a cuadrar los presupuestos de la temporada. Competitivamente, no afecta a nadie. Nadie cuenta con su afición en las gradas, así que todos participan con las mismas reglas de juego.

Este partido en Estados Unidos es distinto. Es un partido que solo beneficia económicamente a dos equipos, los que van a disputarlo. Villarreal, que es el equipo que juega en casa, pierde ese beneficio que supone jugar en su estadio con su afición animándoles. Pero lo peor es que salen perjudicados terceros equipos que ven como hay un rival directo que no cumple con la regla de jugar diecinueve partidos visitando los estadios del resto de equipos.

Independientemente de no seguir esa regla, no pasaría nada si fuera una decisión aceptada por todos. Pero en este caso, ni el beneficio económico es para todos ni la decisión ha sido tomada por todos. Aquí, como muchas veces, no se cuenta con la opinión de la mayoría.

Se compara este partido con el partido de fútbol americano que se va a disputar en Madrid por dos equipos de la NFL, la liga profesional americana. Pero hay algunas diferencias. La primera, es que todas las franquicias de la NFL aceptan el hecho de que se juegue un partido lejos de Estados Unidos en un campo neutral. Y después, hay otra circunstancia importante. La NFL es una liga cerrada donde no hay descensos ni se compite por estar en Europa la temporada siguiente.

En nuestro país no se ha contado con el resto de clubes para tomar una decisión tan importante que puede afectar deportivamente a otros equipos. Ni tampoco se explica por qué se elige a los equipos que disputarán ese partido, que serán los únicos que verán unos millones de euros, y no a otros. Si se pregunta al resto de clubes, muy probablemente los otros dieciocho equipos que compiten en La Liga con Villarreal y Barcelona no estarían de acuerdo con que este partido se dispute en Estados Unidos.

Pero es que además, y como pasa siempre, no se ha contado con los futbolistas. Nadie les ha preguntado si ven bien jugar un partido a miles de kilómetros con todo lo que eso supone. Y aquí, la opinión si es unánime. Ni los propios jugadores de Villarreal y Barcelona están de acuerdo con jugar este partido en USA.

Los jugadores han tomado la decisión de protestar con dicha decisión y la obligación de jugar este partido y han decidido no jugar (quedarse parados) los quince primeros segundos de cada partido de esta jornada. La manera de protestar vale para poco y no va a cambiar absolutamente nada. Ellos mismos lo saben. Pero es su decisión y hay que respetarla.

Lo que parece muy fuerte es que no haya imágenes de esos quince segundos y esa protesta. La Liga va a censurarlas como ya censura jugadas polémicas que no se ven con repeticiones suficientes o como censura a periodistas que no hacen las preguntas que la propia Liga considera que son las que se deben hacer. En este caso, los aficionados no son solo aficionados, son clientes que pagan unas cuotas, bastante altas por cierto, para ver las retransmisiones de los partidos. Pagamos por la información. Y, repito, que la protesta no vale para nada seguro pero creo que es lo suficientemente importante como para que los clientes tengan derecho a tener esa información, que para eso pagan. Es un ejemplo más de que los aficionados que van al estadio y los abonados a las plataformas para ver el fútbol en casa son lo menos importantes de este circo.

No sé, quizás hay otros partidos que bien pueden promocionar La Liga española y que no afectan a terceros. Por ejemplo, la final de la Copa del Rey. Sin duda se perdería el hecho de ver a las dos aficiones llenando las gradas animando a sus equipos en la disputa de un título. Pero, ya sabéis, ¿qué importancia tienen en este fútbol los aficionados?