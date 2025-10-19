Fútbol
Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El exjugador del Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Tras su paso por el club blanco llevó a cabo una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid
- Mena hace realidad su 'sueño compartido' al bendecir el nuevo retablo de su capilla en Santo Domingo
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Vecinos lanzan una campaña contra el nuevo vial alternativo de Ronda