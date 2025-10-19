Málaga se llena de colorido con la Carrera Urbana

La 45 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga" vuelve a ser protagonista de una jornada dominical en Málaga capital. Organizada por el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con Fundación Unicaja y El Corte Inglés, la prueba cuenta con un total de 15.227 atletas inscritos, la gran mayoría corredores populares que han aprovechado el buen tiempo para salir a correr solos, con amigos o en familia.

Del total de participantes, 9.356 pertenecen a la habitual de 10 km, mientras que 5.871 se han inscrito en la MINI CARRERA, enfocada para todas las edades y que cuenta con 4,3 kilómetros de recorrido.