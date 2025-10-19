Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Málaga se llena de colorido con la Carrera Urbana

Más de 15.000 inscritos para participar en la tradicional prueba costasoleña

45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'

Éxito de asistencia en la Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' / Gregorio Marrero

Fran Extremera

La 45 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga" vuelve a ser protagonista de una jornada dominical en Málaga capital. Organizada por el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con Fundación Unicaja y El Corte Inglés, la prueba cuenta con un total de 15.227 atletas inscritos, la gran mayoría corredores populares que han aprovechado el buen tiempo para salir a correr solos, con amigos o en familia.

Del total de participantes, 9.356 pertenecen a la habitual de 10 km, mientras que 5.871 se han inscrito en la MINI CARRERA, enfocada para todas las edades y que cuenta con 4,3 kilómetros de recorrido.

