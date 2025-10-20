En Uruguay
Diego Forlán, ingresado tras fracturarse tres costillas en un partido
Estaba jugando un encuentro de la Liga Universitaria de Deportes de su país, donde defiende al club Old Boys en la categoría para mayores de 40 años
EFE
El uruguayo Diego Forlán se fracturó tres costillas cuando jugaba un partido de fútbol de la Liga Universitaria de Deportes de su país, donde defiende al club Old Boys en la categoría para mayores de 40 años.
Según informó la prensa local, el deportista se lesionó el sábado en el Clásico entre dicho equipo y el Old Christians, que se saldó con triunfo por 4-1 del conjunto en el que se desempeña desde el año 2022 quien fuera elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010. Asimismo, detalló que Forlán también sufrió un "pequeño neumotorax" y estará ingresado en el centro hospitalario hasta el martes 21 de octubre.
Nacido en Montevideo en 1979, el exfutbolista profesional se retiró de la actividad en agosto de 2019. Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como el argentino Independiente, los españoles Atlético de Madrid y Villarreal, el Manchester United inglés o el Peñarol uruguayo.
Ganador de títulos individuales como el de máximo goleador de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005, el uruguayo dejó un legado para el fútbol local y sudamericano. Tras su retiro, Old Boys & Old Girls Club le dio la bienvenida en el año 2022.
Asimismo, el pasado año Forlán disputó su primer encuentro profesional en el tenis durante su participación en el Challenger de Montevideo.
