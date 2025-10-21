El socio de Tebas en EEUU cancela el Villarreal-Barça en Miami

LaLiga ha informado este martes que el Villarreal-Barça que debía celebrarse en Miami en el próximo 20 de diciembre ha quedado cancelado. Según explica el organismo que preside Javier Tebas, ha sido el promotor del partido, Relevent, quien ha decidido cancelar el primer partido de LaLiga fuera de España por "la incertidumbre generada en España las últimas semanas".

Relevent ha tomado esta decisión el día en que debía comenzar la preventa de entradas para el encuentro en el Hard Rock Stadium. Dicha preventa se había aplazado esta misma tarde durante unas horas y finalmente el socio de Tebas en EEUU ha decidido cancelar un proyecto que ambas partes llevan persiguiendo sin éxito desde 2018. El partido, de hecho, ya no aparece en la web oficial del estadio de Florida.

El fútbol español, en contra

La "incertidumbre" a la que apela LaLiga en su comunicado tiene que ver con el rechazo generado en el fútbol español, a excepción de la RFEF de Rafael Louzán, por la deslocalización del Villarreal-Barça. Todos los partidos de la última jornada arrancaron con unos segundos de parón de los jugadores, en una protesta organizada por AFE ante la nula información que, defienden, les ha aportado LaLIga sobre un proyecto sobre el que ni siquiera fueron consultados.

Este miércoles estaba prevista, a las 16.00 horas, una reunión AFE-LaLiga para acercar posturas que queda ya sin contenido. En paralelo, el Real Madrid estaba dispuesto a agotar cualquier resorte legal para impedir la celebración de ese partido en Miami. Después de que la UEFA y la FIFA desoyeran sus quejas, Florentino Pérez había reactivado la vía gubernamental, solicitando al CSD que frenara el proyecto. Esa era la gran amenaza, además de una potencial huelga de futbolistas en esa jornada, que ha llevado a Relevent a cancelar el evento antes de que se empezaran a vender las entradas.

Los jugadores del Real Madrid durante el parón simbólico que había convocado el sindicato de jugadores AFE para protestar "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el Villarreal-Barcelona en Miami. / Mariscal / EFE

Pese a las fuertes presiones del entorno, Tebas se había mantenido firme en la celebración del partido, agarrado al apoyo total de las directivas del Barça y el Villarreal al proyecto. Este mismo martes, el presidente de LaLiga había respondido públicamente a la denuncia del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, de que la iniciativa adulteraba la competición.

Un duro golpe para Tebas

La renuncia de Relevent al encuentro es un duro golpe para un Tebas empeñado en llevar partidos de LaLiga fuera de España. "LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante", ha expresado la patronal de los clubes.

"El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias", prosigue LaLiga, que había recibido el visto bueno de RFEF, UEFA, FIFA, Concacaf y la federación de EEUU para organizar el partido.

Pero cuando Tebas creía que lo más difícil, los permisos federativos, estaba conseguido, se ha encontrado con que el rechazo del fútbol, tras no ser consultados ni los jugadores ni el resto de clubes, ha generado un caldo de cultivo contrario al partido que ha acabado derivando en su cancelación.

La reacción del Barça

"Relevent ha informado a LaLiga de la necesidad de posponer el partido. Dada la actual incertidumbre en España, hay un tiempo insuficiente para ejecutar apropiadamente un evento de esta escala. Sería además irresponsable empezar a vender entradas sin que el encuentro esté confirmado", informaron fuentes de Relevent a 'The Athletic' sobre la decisión.

Pasadas las once de la noche, el Barça publicó un comunicado para trasladar que "respeta y acata" la cancelación del partido de Miami y que " amenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos". En el Villarreal cundía el enfado por haberse hecho pública la noticia en el transcurso de su partido de Champions contra el Manchester City en La Cerámica.