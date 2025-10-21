Éxito total del III Trail Canillas de Albaida

El pasado domingo 19 de octubre, la localidad de Canillas de Albaida acogió la séptima y penúltima prueba de la VIII Copa Provincial de Carreras por Montaña (CxM) de la Diputación de Málaga, la carrera III Trail Canillas de Albaita – Reto Higinio por Alba, una prueba solidaria e inclusiva en la que todo lo recaudado se destina para ayudar a una familia que ha de lidiar con enfermedades raras en las que no hay apenas ayudas.

Esta carrera, organizada por el Ayuntamiento de Canillas de Albaida y el Club Deportivo Locos de la Colina, cuenta con un gran grupo de voluntarios/as. Como novedad, en esta edición también tuvo lugar la modalidad de silla Joelette.

La prueba contó con dos distancias: 13 km, con desnivel 650 metros positivo y negativo, y 24,5 km, con desnivel de 1.450 metros positivo y negativo. Además, hubo otras modalidades por parejas, por equipos y además de la modalidad de diversidad funcional.

Tras esta última prueba, se colocaron líderes de la copa Sergio Jiménez Ríos (Club Triatlón Coín) y Olga Morinigo Gaona (Grupo Alpino Benalmádena).

VENCEDORES DE LA PRUEBA

Trail (27 kilómetros)

Categoría Femenina

1 OLGA MORINIGO GAONA (GRUPO ALPINO BENÁLMADENA)

2 TANIA LORCA DE GRACIA (WERUN )

3 VERÓONICA DE MIGUEL LUKEN (TODO VERTICAL).

Categoría Masculina

1 JORGE NEGRETE PÉREZ ( INDEPENDIENTE ).

2 SERGIO JIMÉNEZ RÍOS (CLUB TRIATLÓN COÍN)

3 ANTONIO VENTSISLAVOV PETKOV (TRAIL RUNNERS NUEVA MALAGA).