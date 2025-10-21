Trail
Éxito total del III Trail Canillas de Albaida
La localidad malagueña acogió el domingo esta prueba solidaria inclusiva, penúltima de la VIII Copa Provincial de Carreras por Montaña de la Diputación Provincial
La Opinión
El pasado domingo 19 de octubre, la localidad de Canillas de Albaida acogió la séptima y penúltima prueba de la VIII Copa Provincial de Carreras por Montaña (CxM) de la Diputación de Málaga, la carrera III Trail Canillas de Albaita – Reto Higinio por Alba, una prueba solidaria e inclusiva en la que todo lo recaudado se destina para ayudar a una familia que ha de lidiar con enfermedades raras en las que no hay apenas ayudas.
Esta carrera, organizada por el Ayuntamiento de Canillas de Albaida y el Club Deportivo Locos de la Colina, cuenta con un gran grupo de voluntarios/as. Como novedad, en esta edición también tuvo lugar la modalidad de silla Joelette.
La prueba contó con dos distancias: 13 km, con desnivel 650 metros positivo y negativo, y 24,5 km, con desnivel de 1.450 metros positivo y negativo. Además, hubo otras modalidades por parejas, por equipos y además de la modalidad de diversidad funcional.
Tras esta última prueba, se colocaron líderes de la copa Sergio Jiménez Ríos (Club Triatlón Coín) y Olga Morinigo Gaona (Grupo Alpino Benalmádena).
VENCEDORES DE LA PRUEBA
Trail (27 kilómetros)
Categoría Femenina
1 OLGA MORINIGO GAONA (GRUPO ALPINO BENÁLMADENA)
2 TANIA LORCA DE GRACIA (WERUN )
3 VERÓONICA DE MIGUEL LUKEN (TODO VERTICAL).
Categoría Masculina
1 JORGE NEGRETE PÉREZ ( INDEPENDIENTE ).
2 SERGIO JIMÉNEZ RÍOS (CLUB TRIATLÓN COÍN)
3 ANTONIO VENTSISLAVOV PETKOV (TRAIL RUNNERS NUEVA MALAGA).
