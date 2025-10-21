Villarreal 0-2 Manchester City
El Manchester City castiga la tibieza del Villarreal
EFE
Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2) en un encuentro gobernado por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.
Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final del segundo tiempo, cuando ya tenía el partido casi imposible.
