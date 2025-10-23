FÚTBOL INTERNACIONAL
Oficial: Messi renueva con el Inter Miami
El astro argentino extiende su contrato con el equipo estadounidense
Marc Gázquez
¡Ya es oficial! Leo Messi renueva con el Inter Miami y seguirá vinculado con el equipo de Estados Unidos. El astro argentino, que sigue disfrutando del fútbol a sus 38 años, seguirá sobre los terrenos de juego de la MLS.
Leo Messi aterrizó en Miami en julio de 2023, y desde ese momento se ha convertido en todo un referente del equipo, e incluso del fútbol estadounidense. En dos años en el equipo, el argentino ya ha logrado levantar la Supporters' Shield y la Leagues Cup, aunque todavía tiene pendiente levantar un título de la MLS.
Sus datos en el Inter Miami son escandalosos. Sin ir más lejos, el delantero argentino terminó la temporada regular de 2025 con 48 contribuciones de gol en 28 partidos, la segunda mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga, incluyendo al menos tres contribuciones en nueve partidos, también un récord de la liga.
Además, es el primer jugador en la historia de la liga con al menos cinco premios de Jugador del Mes en un lapso de dos temporadas, y también es el tercer jugador en la historia de la MLS en ganar tres premios al Jugador del Mes en la misma temporada, uniéndose a Carlos Vela en 2019 y Chris Wondolowski en 2012.
