El Costa del Sol vuelve al ruedo frente al Atlético Guardés

El Costa del Sol Málaga tiene su particular Tourmalet en este reanudación de la competición que tendrá vigencia hasta el pistoletazo de salida del Campeonato del Mundo. Varios puertos de mucho calibre para las panteras, que tienen siete citas en 21 días. Palabras serias. El punto de partida será este sábado en casa ante el Mecalia Atlético Guardés (19:00 horas). Un hueso duro en un encuentro entre las gallegas (segundas con 11 puntos) y las malagueñas (terceras con 10). Una tarde especial por el regreso, 512 días después, de Silvia Arderius.

«Volvemos con muchas ganas de seguir con la dinámica en la que estamos, recibiendo a un rival de los de arriba, que lleva varios años haciendo grandísimas temporadas. A ver si somos capaces de seguir haciéndonos fuertes en casa y sacar dos puntos importantísimos en este frenético calendario», asegura en la previa Suso Gallardo, que analiza al conjunto de Ana Seabra: «Es un rival directo, aunque los puntos siempre valen lo mismo. Es un partido que te dice donde estás, ellas van a estar arriba y lo están demostrando. Es otra piedra de toque para seguir creciendo como grupo, afianzándonos, y confiar en que el trabajo está siendo bueno».

Se enfrentan en Carranque dos equipos que aún no saben lo que es perder esta campaña, dos también de los grandes aspirantes a la EHF European Cup. Ya se midieron en un amistoso en agosto en la Summer Bag, con la tanda de penaltis decidiendo para las gallegas. «En casa nos tenemos que hacer muy fuertes, sabemos lo difícil que es ganar fuera. Es un partido para volver a dar un puñetazo en la mesa y creyendo en el proyecto y confiando en el proceso de crecimiento del grupo», cierra el técnico malagueño. El Mecalia Atlético Guardés pierde por unas semanas a Nerea Gil, que no estará en Málaga.

La gran noticia en las panteras es el regreso de Silvia Arderius, que regresa tras su maternidad. Más de 500 días pasaron desde que Magic disputase su último partido oficial con el equipo malagueño. Este sábado volverá a las tablas de Carranque. También está citada Martina Villalva. Siguen fuera Espe López, Laura Sánchez y Bárbara Vela. Un partido candente, con muchas fichas en la mesa. Momento Costa del Sol Málaga.