David Larrubia: «Si disfruto y fluyo con mi juego, los goles van a llegar»

Buenas, David. ¿Cómo se encuentra?

Bueno... Después de una derrota siempre jodidos, por el partido. Pero bueno, ahora jugamos otra vez en casa, que es donde más nos gusta. Esperemos volver a conseguir una victoria y remontar esto.

¿Cómo ha ido la semana en el equipo después de una nueva derrota?

Mentalidad de unión y de intentar levantar esto. Después de la euforia del partido contra el Dépor, otra vez la derrota nos golpeó, pero tenemos un grupo muy unido, con el míster, y tenemos toda la fuerza para sacarlo adelante.

¿Qué le está faltando al equipo para poder tener esa continuidad? En Segunda son muy importantes las rachas.

Fuera de casa es donde estamos sufriendo más. Creo que en casa estamos haciendo buenos partidos, aunque contra el Cádiz se nos escapara. Hicimos buen partido. Fuera de casa creo que se nos está yendo por errores individuales y por no saber acabar las jugadas. El otro día tuve dos ocasiones clarísimas y las perdoné.

Parece que hay una diferencia con el año pasado. En partidos así, el equipo se reponía y acababa reaccionando, incluso cuando iba dos goles abajo. Ahora le cuesta más, hay menor sensación de poder remontar.

El otro día empezamos perdiendo muy pronto, pero la reacción fue buena. Yo tuve dos ocasiones muy claras. Si las meto, el rumbo del partido cambia. El problema está en las áreas, no estamos siendo decisivos. Tenemos que mejorar.

El público que fue a veros a Leganés salió muy disgustado. Hubo malas reacciones y cánticos. ¿Cree que fue exagerado?

Se entiende. Gente que gasta su dinero en hacer viajes y seguirnos a todas partes. Suelo ver siempre las mismas caras. Lo puedo entender. A lo mejor se pudieron sobrepasar un poco, pero es entendible. Después sabemos que vamos a jugar en La Rosaleda y van a estar con nosotros. Hay que darle normalidad. Se entiende, el Málaga es un club exigente y no se merecen esto. Las ganas y la responsabilidad como grupo no es lo que está fallando.

¿Puede que se hayan creado demasiadas expectativas por cómo fue la pretemporada? La afición esperaba ver a un Málaga más arriba en la clasificación.

Puede ser. Las expectativas que creamos en pretemporada subieron el nivel, pero el objetivo sigue siendo el mismo, superar los números y la clasificación del año pasado. Primero, los 50 puntos...

Ha habido ahí un pequeño cambio de discurso en los últimos días.

Todavía es pronto. Estamos en la jornada 10, en mayo es cuando se cuecen las habas. Tenemos que estar tranquilos. El objetivo era superar lo del año pasado, ir poco a poco, superarnos cada año hasta que llegue el momento de ascender. Si nos da para más, lo vamos a intentar, pero todavía es muy pronto, queda mucho, hay que tener paciencia.

Mirando ya al fin de semana, viene el Andorra. ¿Qué han trabajado durante la semana? ¿Qué han visto de ellos en los vídeos?

Sabemos que es un equipo que se la juega desde atrás. En casa nosotros siempre salimos a apretar desde el minuto 1, a meter un gol rápido. Con balón, intentar jugar, intentar que sufran, quitarles la pelota. Sabemos que si tienen el día nos van a hacer sufrir.

¿Qué ambiente esperan?

El de todos los domingos. 26.000 espectadores, según los tornos. Una Rosaleda llena, que va a estar con nosotros. Estoy segurísimo. Vamos a ir desde el minuto 1 a por ello, a hacer otro partido como contra el Dépor.

Pellicer también está viviendo semanas complicadas por los resultados. ¿Cómo le ve?

El míster está como todos, fastidiado por las derrotas, pero nos intenta transmitir calma, que no pensemos en lo de fuera, que nos centremos en jugar y en disfrutar. Cuando disfrutamos es cuando sacamos los resultados.

Hay mucho ruido en torno a su figura. Desde el vestuario siempre habéis transmitido unión con él.

Personalmente, voy a muerte con el míster. Es el que nos ha sacado del barro. Ha tragado mucha mierda él solo. Merece un poco de respeto y que estemos con él. Se lo merece.

¿Entenderían que desde el club se pudiera tomar alguna medida si llegase el domingo otro resultado adverso?

Se podría entender, esto es fútbol. No nos pueden cambiar a 21 jugadores, está complicado. Lo normal sería cambiar al entrenador, es la figura más importante del equipo. Aunque no estuviésemos de acuerdo, habría que aceptarlo.

Lo de las lesiones también ha afectado mucho al equipo en este principio de temporada. Cayó Luismi, luego Pastor... ¿Cómo se ha ido viviendo todo eso?

Y ahora el temas del virus... vamos cayendo poco a poco. Lo que dice Pellicer, son cosas del fútbol. Hay que vivirlo con naturalidad. Es lo peor para un futbolista. Tenemos una plantilla larga y si no está uno, tendrá que aparecer otro. Como ha hecho Juanpe por Luismi. Está siendo el timón del equipo.

En lo personal, ¿cómo se está sintiendo sobre el campo en estas primeras jornadas?

Me veo físicamente muy bien. Estoy trabajando muchísimo para seguir mejorando físicamente. Tengo que estar más tranquilo de cara a la portería y a los números. Puede que me esté machacando demasiado, es momento de fluir y de disfrutar jugando al fútbol y no obsesionarme con los goles y asistencias. Sería malo para mí. Al final va a salir solo.

¿Cree que necesita ese gol como una liberación?

Creo que sí, me puede ayudar a liberarme. Pero no tengo que pensar en que tengo que meter gol para liberarme. Tengo que liberarme jugando como sé, que llegue cuando tenga que llegar. E intentar disfrutar. No puedo fallar esas ocasiones, no pudo llegar delante del portero y pensar dos cosas. Si disfruto y fluyo con mi juego, los goles van a llegar tarde o temprano. Como en pretemporada, disfrutaba y metí cuatro goles.

Lástima que en Leganés esas dos ocasiones cayeran a la derecha.

Sí... En la primer se me fue el segundo control un poco para la derecha y ya me cerraron bien. Podría haberla picado. En la segunda intento pegarle arriba la primer palo y Juan me la lee bien.

¿El tema de haber cerrado la renovación también le ha servido para despejar la cabeza? ¿Le afectaba?

La verdad es que no me estaba afectando porque sabía que ya estaba hecho. Hacía tiempo que estaba casi cerrado.

Otro tema del que se habló mucho fue de lo que te afectó la jugada de la lesión de Isco. ¿Es un tema olvidado? ¿Ha vuelto a hablar con él?

Hablé hace poco con él. Le escribí para ver cómo le estaba yendo la recuperación. Para ver si le quedaba poco y que todo fuese bien. Me contestó que le quedaba ya poco para estar listo y que estaba todo bien. Me dio también la enhorabuena por la renovación. Muy bien.

Aquello fue también un aprendizaje para hacerle caso justo a las redes sociales, ¿no?

Además de verdad. Recibí muchos mensajes de la afición del Betis. Como dices, es un aprendizaje para no hacer caso a la gente. En las redes sociales mucha gente va a hacer daño sin importarles. Ahora mismo estoy en ese modo. Si te pones a leer, sufres.