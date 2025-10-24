La 'nueva' España golea y acaricia la final de la Liga de Naciones (4-0)

Debut, victoria y medio billete para la final de la Liga de Naciones para ponerle muy buena nota al debut de Sonia Bermúdez al frente de la selección española. Bastó un fútbol de excelencia gracias a los dos goles de Alexia Putellas y a los otros de Claudia Pina (3-0) en la ida de la semifinal contra Suecia. Quedará completar la tarea el próximo martes en Gotemburgo, pero la primera prueba presentada es para ilusionarse con todo.

Noche inolvidable la que firmó la selección en su regreso a Málaga dos años después ante 20.929 espectadores. Por el qué y también por el cómo. Porque este partido empezó de una forma muy especial. Vicky López presentó el Trofeo Kopa -a la mejor joven- en el salto al calentamiento y Aitana ofreció su tercer Balón de Oro a toda la afición, de mano de Fridolina Rolfo, amiga, excompañera en el Barça y futbolista de Suecia.

El fútbol de siempre

España cambió de seleccionadora, pero no de identidad. Posesiones muy largas, Mapi León e Irene Paredes protagonistas con el balón desde el eje de la defensa y presión muy adelantada. A excepción de alguna perdida, que Suecia aprovechó para tantear la otra mitad del campo, el partido se jugaba en cuestión de metros y ahí, este grupo es insuperable. Derribaron a Mariona en la frontal y Alexia cogió su zurda para poner el balón en toda la escuadra (1-0).

Cuanto más se dejara hecho la selección de cara al partido de vuelta, mejor. La Rosaleda pidió penalti sobre Salma, pero Iuliana Demetrescu señaló fuera de juego previo. En esa caída se lesionó la delantera del Barcelona. Tuvo que entrar Claudina Pina mucho antes de lo esperado y en cinco minutos lo volvió a revolucionar todo. Presión muy arriba, dos toques y derechazo imparable para colocar el 2-0.

Pero es que España estaba siendo una apisonadora. De izquierda a derecha el juego. Acelerando y ralentizando. En una jugada maestra, Pina envió el balón al larguero y el rechace cayó en Alexia, que no dudó en introducir el balón para marcar el segundo de su cuenta personal (3-0) y convertirse así en la segunda máxima goleadora de la historia de la selección. Se le fue a Mariona un cabezazo por centímetros. A Claudia otro disparo. Suecia estaba completamente k.o.

Segunda parte de control

La historia tras el descanso fue diferente, quizás por orgullo ante el estreno del nuevo banquillo amarillo. 51 minutos tardó Suecia en inquietar. Blackstenius aprovechó la defensa tan adelantada de España para encarar a Cata Coll, pero Paredes rectificó de inmediato para cuerpear y enviar el balón lejos. La selección nacional bajó el listón y el conjunto escandinavo se aprovechó, simplemente, para acercarse más al área.

La Rosaleda se vistió de rojo para recibir a la selección española. / Álex Zea

Refrescó piernas Sonia Bermúdez con la entrada de Alba Redondo y Eva Navarro por Alexia y Vicky. España volvió a hacerse con la posesión, jugando otra vez en campo rival. La delantera centro del Real Madrid tuvo el cuarto. Aitana desbordó por banda derecha y dejó a su compañera sola en el punto de penalti, sin éxito. Tuvo minutos Jenni Hermoso, aunque los focos se los iba a llevar al final Pina y otro derechazo para firmar el definitivo 4-0.

A las puertas de la final

El próximo martes, en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, se jugará el partido de vuelta de la semifinal. La selección lo tiene prácticamente hecho, pero no puede fiarse de un rival que se aferrará a su afición para hacer lo imposible. En caso de llegar a la lucha por el título, el rival sale del ganador del Alemania-Francia, en una final que también sería a doble partido entre el próximo 28 de noviembre y 2 de diciembre.