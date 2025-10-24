El Nueces de Ronda busca resurgir en Móstoles

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se mide este sábado, a partir de las 16.00 horas, al MRB Móstoles FSF en el Pabellón Eva Manguán de la localidad madrileña, en lo que será su último desplazamiento antes del parón liguero por la celebración del Mundial.

El MRB Móstoles, que actualmente ocupa la 12ª posición con 8 puntos, llega al encuentro tras una racha equilibrada de una victoria, un empate y una derrota en las tres últimas jornadas. Por su parte, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, 13º con 5 puntos, buscará romper su dinámica negativa tras tres derrotas consecutivas y recortar distancia con un rival directo en la clasificación.

La pasada jornada, ambos equipos cayeron por la mínima. El Móstoles llegó incluso a ponerse por delante en el marcador frente al Poio Pescamar, segundo clasificado, pero se les escapó el resultado en los minutos finales. El Atlético Torcal, por su parte, perdió 5-4 ante el Ourense, noveno en la tabla, en un partido muy disputado en el que las malagueñas tuvieron ocasiones para empatar en los últimos compases.

El precedente entre ambos conjuntos la pasada temporada demuestra la igualdad que suele marcar estos duelos: empate (1-1) en tierras madrileñas y victoria malagueña (4-3) en Guadaljaire. Para este partido, el técnico Víctor Quintero ha convocado a todas las jugadoras disponibles excepto a Valeria, que es baja por lesión, Rim Soubki y Rebecka Parhiala y ha declarado para la previa que el choque es «otra salida fuera con un rival directo». «No estamos todo lo contentos que deberíamos porque son tres derrotas consecutivas, quizás los puntos que hemos conseguido no reflejan mucho el nivel de juego. Estamos cometiendo algunos errores que no están penalizando mucho, el equipo está jugando bien en ataque, en defensa; hay muchas facetas del juego que dominamos bien, hemos tenido partidos muy justos y muy competitivos con los rivales de arriba. Si eliminamos esos errores no forzados cercanos a portería que son goles directos, yo creo que al final somos un equipo muy competitivo. Este será un partido muy igualado y ahora no es momento de dudar, hemos hecho un buen trabajo durante toda la semana y las chicas se está esforzando mucho, hay confianza y tenemos dos partidos que hay que estirar el cuerpo antes del parón. Hay que ir con todo y buscar el máximo de puntos en estos dos partidos que estoy seguro que la suerte nos va a dar la vuelta que nos debe», aseguró.

Por otra parte, la jugadora Susi Montalbán ha declarado para la previa que «venimos de dos partidos donde los resultados no nos han acompañado, ahora vamos a jugar el segundo partido consecutivo fuera de casa. Llevamos trabajando toda la semana de cara al partido de Móstoles, sabemos que es un rival directo pero vamos a intentar sacar algo positivo del encuentro. Vamos a ir allí a por todas y a intentar traernos los tres puntos para Malaga».

El encuentro podrá seguirse en directo este sábado a las 16.00 horas por el canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela.