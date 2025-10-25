El CAB Estepona vuelve al Pineda contra un rival directo

Hay que volver a donde uno es feliz y si bien La Lobilla siempre quedará marcada en la historia del CAB Estepona como el pabellón donde se logró el ascenso a Liga Femenina Endesa y en el que se debutó en la máxima categoría, como en casa no se está en ningún sitio. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona se traslada ya de manera definitiva al Pabellón JA Pineda para la disputa de esta temporada y se estrenará ante las cámaras de Teledeporte y ante el otro equipo ascendido desde la Liga Femenina Challenge: Innova-TSN Leganés.

Después de dos encuentros lejos de Estepona, con derrotas tras dos segundas mitades marcadas por la falta de rotación y defensa, el equipo de la Costa del Sol quiere sumar la primera victoria de la temporada ante su público. Será un partido especial, por regresar a su pabellón, si bien el estreno oficial será ante Casademont Zaragoza, cuando se espera que las obras de adaptación estén ya finalizadas.

Rival directo

Ambos equipos llegan al partido sabiendo que es una final, pues el cuadro pepinero ganó en la primera jornada y desde entonces encadena dos derrotas y las locales aún no saben lo que es ganar después de que tanto Ensino Lugo como IDK le remontaran el partido.

El conjunto entrenado por Javi Fort cuenta con seis jugadoras que continúan respecto a la pasada campaña (Cristina Bermejo, María Espín, Irene Lahuerta, Aminata Sangaré, Cristina Soriano y Lucía Togores), sumando a sus filas a Maya Dodson con experiencia en la Liga, Brianna Herlihy -que la pasada campaña era jugadora de LF Challenge en el Unicaja Mijas- y las debutantes Gabriela Andelova (USK Praha), Elani Bosgana (WNCAA) y la especialista en 3×3 Noortje Driessen.

Francis Tomé

El técnico malagueño del Ingeniería Ambiental CAB Estepona valoró a su próximo rival, definiendo al conjunto pepinero como un equipo "con continuidad en el bloque, con jugadoras conocidas por haber jugado frente a ellas, pero también sumando otras más contrastadas al más alto nivel", refiriéndose por ejemplo a Andelova, que sabe lo que es ganar una Euroliga.

El entrenador del equipo de la Costa del Sol tiene que claro que Innova-TSN Leganés "intentará jugar a un ritmo alto" y que se desplazará a Estepona "con ganas de llevarse la victoria" pero, más allá de eso, Tomé sigue centrado en lograr una mejor versión de las suyas. "Llevamos muchas semanas sin poder entrenar con todas las jugadoras disponibles y cuando esto suceda empezarán a llegar las victorias", comentó.

Una victoria que si se quiere lograr será contando con el pabellón como sexta jugadora: "La afición nunca ha fallado en el tiempo que llevo aquí. Aunque el partido sea en domingo y televisado, el público sabe que las necesitamos y el Pineda estará a tope".