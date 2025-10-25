El Costa del Sol cae por la mínima frente al Guardés en Carranque (23-24)

Primera derrota de la temporada para el Costa del Sol Málaga a las puertas de noviembre. El Mecalia Atlético Guardés se llevó el gran premio de la victoria (23-24) en los últimos segundos con un gol de Ania Ramos. Se alejan las gallegas y el Super Amara Bera Bera, ahora con un colchón en lo más alto de la Liga Guerreras Iberdrola. El tercer puesto es para las panteras, que empezaron con un tropiezo este tramo sinuoso del curso antes del parón internacional por el Campeonato del Mundo en menos de un mes. La noticia alegre fue la vuelta de Silvia Arderius más de 500 días después.

El conjunto de Ana Seabra pisaba con fuerza en el inicio en las tablas del Pérez Canca. De salida un inequívoco 1-4 que lanzaba un serio aviso. Se levantaban bien las malagueñas, que devolvían el golpe con una gran defensa construida sobre Merche Castellanos y un ataque que encontraba los caminos hacia la portería visitante. Se pasaba al 7-4 y había una sensación de que se podía romper. Entraba la central madrileña, que había sido vitoreada por un pabellón candente en la presentación. Repelía el equipo de A Guarda para marcharse por encima al descanso (10-11).

Esa primera bala para hacer el break se había marchado al limbo. No pasaría mucho tiempo en tener la siguiente. Acabaría en el mismo lugar. Antes Sole López aparecía desde su esquina para cambiar el 10-12 por un 14-12 que marcaba la hoja de ruta. No levantaba la bandera blanca el Mecalia Atlético Guardés pese a que era inferior en ciertos tramos. Comenzó a aparecer Amandine Balzinc, decisiva en portería, para ayudar. Se entraba en terreno peligroso, con las gallegas resolviéndose bien cuando quemaba la pelota.

Con 20-22 emergía Nicxon Clabel con dos tantos para poner tablas, siendo Martu Romero poco después la que lo igualaba a 23. Con segundos para el final Ania Ramos encontraba un pasillo y anotaba el tanto decisivo. Primer tropiezo de la campaña para las panteras, que no sacaron rédito de sus momentos e hincaron la rodilla en un Carranque de los grandes días. No hay tiempo para lamentarse en el Costa del Sol Málaga, con dos partidos en la próxima semana.