FÚTBOL
Soto Grado dirigirá el Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu
De los 22 partidos que ha dirigido a los blancos, solo han perdido dos. Mientras que de los 14 que pitó a los azulgrana, solo ganaron seis
El árbitro riojano César Soto Grado ha siso el elegido para dirigir el 'clásico' que Real Madrid y Barcelona jugarán en el Santiago Bernabéu este domingo a partir de las 16:15 horas. Soto Grado, de 45 años, ya fue designado para pitar este partido hace dos temporadas. El encuentro se jugó también en el feudo blanco y terminó con una victoria de 3-2 para el Real Madrid.
No concedió el 'gol de fantasma' de Lamine y mal balance para el Barça
Si se observa el balance de ambos clubes con el riojano, la designación habrá gustado más a los madridistas que a los azulgranas. Soto ha pitado 22 partidos al Real Madrid, con 14 triunfos, seis empates y dos derrotas. Mientras que al Barcelona le ha dirigido 14 encuentros, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Además, en el clásico de hace dos temporadas en el Bernabéu no concedió un 'gol fantasma' de Lamine que tampoco el VAR, con Sánchez Martínez lo validó, y antes señaló un controvertido penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez.
Pese a ello, en el club blanco también hay reproches hacia Soto por algunas decisiones que le cuestionan. Aún así, el colegiado riojano no ha pitado a ninguno de los dos equipos esta temporada, lo que rebaja un poco la tensión en torno a su designación. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva.
