Davidovich se mete en una nueva final en Basilea

El malagueño Alejandro Davidivoch alcanzó en el torneo de Basilea la quinta final de su carrera, en busca de su primer título en el circuito ATP, tras el abandono de su rival, el francés Ugo Humbert, que dejó el choque aquejado de una dolencia en la cadera izquierda cuando el malagueño tenía encarrilado el triunfo por 7-6(4) y 3-1.

Será la cuarta final del 2025, la quinta en la carrera del andaluz, decimoséptimo del mundo, que disputará este domingo contra el brasileño Joao Fonseca, verdugo del también español Jaume Munar.

Davidovich, que fracasó en sus intentos de éxito en Washington, Acapulco, Delreay Beach, en este 2025 y Masters 1000 de Montecarlo en el 2022, vuelve a intentar inaugurar su palmarés en Basilea después de superar a Humbert.

No ha necesitado terminar sus últimos compromisos el español. El noruego Casper Ruud se retiró en cuartos de final tras caer el primer set del lado de Davidovich y ahora Humbert se rindió cuando tenía su rival el triunfo en la mano.

Pero es verdad que Humbert, un especialista en pista rápida, ya había pedido la asistencia del médico en dos ocasiones en el primer set, con 2-1 a su favor y con 5-4 para ser tratado. Aún así mantuvo el cara a cara con el español que se mostró más fuerte en el tie break y tomó ventaja. En el segundo, rompió e entrada y ya abrió brecha. Tras el cuarto juego, el galo dejó el partido y Davidovich alcanzó la final.

Alejandro Davidovich, que se convirtió en el quinto jugador en alcanzar cuatro finales del circuito esta temporada tras Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime y Alexander Bublik se medirá al brasileño Joao Fonseca, que se convirtió en el primer brasileño en alcanzar una final de un torneo de categoría 500, al vencer al español Jaume Munar.

Primera semifinal

Joao Fonseca se convirtió en el primer brasileño en alcanzar una final de un torneo de categoría 500, al vencer en el torneo de Basilea al español Jaume Munar, que no pudo completar la reacción que mostró en el segundo set (7-6(4) y 7-5).

El cuartofinalista más joven en la historia del torneo, el quinto de menos edad en un evento de este calibre, tardó una hora y 54 minutos en plasmar su superioridad. En el primer duelo entre ambos, ganó el primer set en el desempate y después emergió cuando parecía el partido abocado a la tercera manga.