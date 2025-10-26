El Nueces de Ronda Atlético Torcal cae por la mínima en Móstoles (4-3)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal cayó este sábado por la mínima en su visita al MRB Móstoles FSF (4-3) en un encuentro vibrante e igualado correspondiente a la octava jornada de la Primera División Femenina. Las malagueñas ofrecieron una gran imagen, llegaron a ponerse por delante y compitieron hasta el último segundo en un duelo decidido en el tramo final.

El conjunto dirigido por Víctor Quintero firmó una gran primera mitad, con una presión alta y circulación fluida de balón. Pronto llegó el primer tanto, obra de Unami, que adelantó al Torcal con un remate dentro del área tras una buena acción ofensiva (0-1).

El Móstoles empató en el 11’ por medio de Benete, pero apenas un minuto después, de nuevo Unami volvió a marcar con un potente derechazo desde fuera del área que devolvía la ventaja a las malagueñas (1-2). En los últimos minutos, antes del descanso, las locales lograron igualar nuevamente gracias a Benete, dejando el marcador en 2-2 al término de los primeros 20 minutos.

Segunda parte

Nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 3, Benete completó su hat-trick y puso el 3-2 para el Móstoles. Lejos de rendirse, el Torcal siguió buscando el gol con ambición y encontró el empate en el minuto 8 gracias a Alejandra, que culminó una gran jugada combinativa entre Andrea y Guida, empujando el balón en el segundo palo para el 3-3.

El tramo final fue muy igualado y con alternativas para ambos conjuntos. El equipo local dispuso de dos lanzamientos de 10 metros, ambos ejecutados por Claudia, uno de los cuales fue detenido por Andrea con una gran intervención, mientras que el otro se marchó fuera. En los instantes decisivos, las locales se volvieron a adelantar con un gol en propia puerta del conjunto malagueño, anotando así el 4-3 definitivo. El Torcal lo intentó todo jugando de cinco en los últimos compases, pero no logró materializar las ocasiones generadas.

A pesar de la derrota, el equipo malagueño volvió a dejar una notable actuación ante un rival directo, demostrando solidez y compromiso jornada tras jornada.