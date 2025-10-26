Davidovich pierde en Suiza su cuarta final de este año

El tenista malagueño Alejandro Davidovich cedió en Basilea su cuarta final de este año. Sigue sin conseguir un título en el circuito ATP, pero con los puntos de este gran torneo de categoría 500 acaba de colarse entre las 15 mejores raquetas del mundo. Esta vez sucumbió ante uno de los más prometedores jugadores del firmamento tenístico, el brasileño Joao Fonseca (6-3 y 6-4).

El rival del costasoleño en la finalísima se acaba de erigir en el segundo campeón más joven en la historia del torneo, después del estadounidense Jim Courier, de 19 años, en 1989. El primer brasileño en ganar un título superior a la categoría 250 desde Gustavo Kuerten en el Masters 1000 de Cincinnati de 2001 mostró su mayor aplomo desde el principio.

Entre los 15 mejores

Davidovich, que cayó en una hora y 25 minutos, pero se situará entre los 15 primeros del circuito, perdió su saque en el primer juego y en el quinto, aunque había roto en el cuarto. Eso impuso un desequilibrio de 4-2 que le dio el set. En el segundo, cedió el saque en el primer juego de nuevo y ya fue con viento de cola y el partido a favor. Fonseca obtiene así su segundo torneo y el de más relevancia.

Por quinta vez en su trayectoria se queda Davidovich a las puertas de un primer trofeo. En su último duelo contra Fonseca, en el Masters 1000 de Cincinnati, tuvo que retirarse por lesión cuando tenía el choque encarrilado. Esta vez no pudo ser. Recordemos que el maleficio del malagueño se remonta a 2022, cuando fue finalista del Masters 1000 de Montecarlo, superado por Tsitsipas. Y este año ha jugado las otras cuatro. Todas sin éxito.

Las otras tres

Algunas de las de este curso fueron especialmente dolorosas. Por ejemplo, la de Delray Beach ante el serbio Miomir Kecmanovic, puesto que tuvo hasta dos bolas de partido. También en Washington frente al australiano Alex de Miñaur, con tres puntos de partido al resto. Incontestable, sin embargo, fue la final perdida en Acapulco, contra el checo Tomas Machac. Ahora, también dejó escapar el título en Basilea superado por Fonseca que nunca le dio opción.

Davidovich tuvo palabras de reconocimiento para Fonseca nada más comenzar la ceremonia de entrega de premios: «Jugaste un tenis increíble. Eres la figura de este deporte. Sin duda, tienes un futuro brillante. Serás el próximo Nole en ganar a Carlos y Jannik, sin duda».