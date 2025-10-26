Carrera popular
Málaga corre por una prensa libre y de calidad
La VIII Carrera de la Prensa ha incluido también la Marcha Solidaria
La VIII Carrera de la Prensa, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, responsable de la cobertura sanitaria, Metro Málaga, y Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de entidades, empresas y medios de comunicación, ha sido protagonista este domingo por las calles de Málaga.
Salida
La salida y corte de cinta por parte de las autoridades y el padrino de la carrera, el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’, fue en la avenida de la Palmilla, en el lateral del estadio La Rosaleda a las 09.00h. La Carrera de la Prensa reivindica un año más un periodismo libre y de calidad, vuelve a incluir este año la Marcha Solidaria de la Prensa para toda la familia, a beneficio de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo Málaga).
Entrega de premios
La entrega de medallas por parte de autoridades, organizadores y patrocinadores ha repartido 18 medallas: 12 de la Carrera, en las categorías Absoluta y Periodista para los tres primeros femeninos y masculinos de cada categoría, y 6 medallas (primero femenino y masculino) para los más pequeños de la Marcha Solidaria por tramo de edad (6-8 años, 9-12 años y 13-15 años). El evento deportivo contó con la retransmisión en directo por Canal Málaga TV.
Ganadores
Alejandro Cañas ha sido el ganador en categoría absoluta masculina de la carrera, seguido de Sergio García y Reda Dira. En categoría femenina absoluta, ha ganado Belén Infantes, seguida de Eva Infantes y Teresa Velasco. En la categoría masculina de periodistas, los ganadores han sido Juan A. Navarro, Daniel Núñez y Francisco Domínguez. En la categoría femenina de periodistas, las ganadoras han sido Teresa Velasco, Cristina López y Aurora Cestino.
En la categoría de Marcha, de 6 a 8 años en categoría masculina y femenina, los ganadores han sido Julio de la Fuente y Olimpia Fernández. Para los de 9 a 12 años, los ganadores han sido Fabián Gómez y Alma Priscila; de 13 a 15 años, Rafael Merino y Daniela Cisneros;.
- Así será la extraordinaria de la Trinidad: puntos de interés de la procesión del 25 aniversario de su coronación
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- Este es el restaurante de Málaga con el kebab más famoso y gigante de toda la ciudad: 'Es espectacular
- Málaga, la ciudad que cautivó al viajero más grande de la historia tras recorrer África, Asia y Europa: 'Es una de las capitales más hermosas
- Vito Quiles provoca agitación en la UMA al realizar el acto para el que no contaba con autorización
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante