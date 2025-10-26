Málaga corre por una prensa libre y de calidad

La VIII Carrera de la Prensa, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, responsable de la cobertura sanitaria, Metro Málaga, y Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de entidades, empresas y medios de comunicación, ha sido protagonista este domingo por las calles de Málaga.

Salida

La salida y corte de cinta por parte de las autoridades y el padrino de la carrera, el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’, fue en la avenida de la Palmilla, en el lateral del estadio La Rosaleda a las 09.00h. La Carrera de la Prensa reivindica un año más un periodismo libre y de calidad, vuelve a incluir este año la Marcha Solidaria de la Prensa para toda la familia, a beneficio de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo Málaga).

Entrega de premios

La entrega de medallas por parte de autoridades, organizadores y patrocinadores ha repartido 18 medallas: 12 de la Carrera, en las categorías Absoluta y Periodista para los tres primeros femeninos y masculinos de cada categoría, y 6 medallas (primero femenino y masculino) para los más pequeños de la Marcha Solidaria por tramo de edad (6-8 años, 9-12 años y 13-15 años). El evento deportivo contó con la retransmisión en directo por Canal Málaga TV.

Ganadores

Alejandro Cañas ha sido el ganador en categoría absoluta masculina de la carrera, seguido de Sergio García y Reda Dira. En categoría femenina absoluta, ha ganado Belén Infantes, seguida de Eva Infantes y Teresa Velasco. En la categoría masculina de periodistas, los ganadores han sido Juan A. Navarro, Daniel Núñez y Francisco Domínguez. En la categoría femenina de periodistas, las ganadoras han sido Teresa Velasco, Cristina López y Aurora Cestino.

En la categoría de Marcha, de 6 a 8 años en categoría masculina y femenina, los ganadores han sido Julio de la Fuente y Olimpia Fernández. Para los de 9 a 12 años, los ganadores han sido Fabián Gómez y Alma Priscila; de 13 a 15 años, Rafael Merino y Daniela Cisneros;.