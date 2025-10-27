Seis partidos en 17 días para el Costa del Sol antes del parón

El Campeonato del Mundo se celebra en menos de un mes en una organización mano a mano entre Alemania y Países Bajos. Cuenta atrás para uno de los eventos del año, que provocará lógicamente un receso competitivo para el Costa del Sol Málaga. Antes, en estas tres semanas que restan, las malagueñas afrontan su Tourmalet particular porque en la hoja de ruta entran la Liga Guerreras Iberdrola y una nueva eliminatoria de la EHF European Cup. Así, dibuja un calendario comprimido y de alta dificultad que tiene un sencillo resumen. Seis partidos en 17 días.

Con derrota, la primera de la temporada, las panteras reanudaron su camino en Carranque hace unos días. Y ahora afrontan un desafío de calibre. Tres semanas con doble choque. Estará monopolizada por la liga nacional, midiéndose en la octava jornada al Club Balonmano Morvedre en el René Marigil este miércoles a las 20:00 horas.

El próximo sábado, festivo, el Zonzamas Plus Car Lanzarote visitará el Pérez Canca a las 19:00 en la novena. Antes de que entre en acción la EHF European Cup se disputará la décima fecha en el Palau D’Esports de Granollers ante el KH-7 BM Granollers el miércoles 5 de noviembre a las 20:30.

Entrada de Europa

Ese fin de semana, el 8, comenzará la Round 3, donde estará en juego pasar al Last 16, a celebrarse ya en 2026. El Ithrottamidstod Hauka Asvellir acogerá la ida ante el Haukar. Quedaría la última semana antes del Mundial, otra vez con dos encuentros. El miércoles 12 las 'panteras' reciben al Grafometal La Rioja en casa (20:00) quedando para el sábado 15 un duelo de quilates.

La vuelta ante las islandesas con la clasificación en juego. Un reto importante para el equipo de Suso Gallardo, ya con Silvia Arderius en dinámica y con la idea de poder recuperar a una pieza importante como Espe López.