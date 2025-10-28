Davidovich reacciona a tiempo para ganar a Royer en París

El malagueño Alejandro Davidovich reaccionó a tiempo este miércoles para superar al francés Valentin Royer, 59 del mundo, rescatado de la fase previa, y avanzar a segunda ronda del Masters 1.000 de París, el último del año, 4-6, 6-1 y 6-4, en casi dos horas de juego. Su siguiente rival será otro tenista local, Arthur Cazaux, invitado por los organizadores, que superó el primer turno contra el italiano Luciano Darderi.

Dos días después de haber perdido en Basilea su primera final bajo techo, la cuarta de 2025, Davidovich tardó en entrar en juego en la nueva pista del torneo, ante un rival que venía de caer en la fase previa, pero que fue rescatado por el abandono de su compatriota Ugo Humbert. Sorprendido de entrada, el español acabó cediendo el primer set después de dejarse por el camino un break, pero no se vino abajo.

Un 5-0 de entrada en el segundo le hizo ganar en confianza, todo lo contrario que a su rival, que comenzaba a descarrilar en su tenis. El malagueño apenas cometió un par de errores no forzados. Ya había entrado en el partido con su mejor tenis.

Aunque se repuso en el tercer set, en el que plantó cara al de Rincón de la Victoria, el francés no tuvo la misma consistencia que en el primero y cedió su servicio en el séptimo juego para dar una ventaja a Davidovich que ya no dejó escapar. El español acabó levantando los brazos en la pista 1 del complejo de La Defense, ante la atenta mirada de su compatriota y amigo Carlos Alcaraz.