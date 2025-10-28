El Juventud Torremolinos inicia la Copa del Rey en Torrent

Hasta cuatro equipos malagueños inician esta semana su participación en la Copa del Rey 2025/2026 y el primero en estrenarse será el Juventud Torremolinos. El equipo dirigido por Antonio Calderón se trasladará hasta la Comunidad Valenciana para jugar este miércoles, a partir de las 20.00 horas sin televisión, contra el Torrent CF -una categoría por debajo de los torremolinenses-.

El equipo malagueño vuelve a un torneo en el que ha vivido noches inolvidables para la historia del club. En 2022, superaron al Huesca en la primera ronda y se enfrentaron al Sevilla, con quien cayeron 0-3. El pasado curso no pudieron pasar de la primera eliminatoria en el estadio del Zamora CF y ahora buscan quitarse esa espinita.

Futbolísticamente, lo harán en una campaña para el recuerdo como es la primera en Primera Federación. El equipo torremolinense ahora mismo es octavo con 12 puntos y un balance de tres victorias, tres empates y tres derrotas. La dinámica es positiva después de haber ganado por 0-2 al Atlético Sanluqueño, siendo el primer triunfo como visitante. Además, ya se han resuelto los impagos a la plantilla, por lo que el foco vuelve a estar única y exclusivamente sobre el césped.

Partido especial en Torrent

El partido tendrá un fuerte componente emocional en el cuadro local y es que la Copa del Rey vuelve a Torrent 35 años después de que se celebrara en el Estadio Sant Gregorio el último encuentro. Entonces, el Racing de Santander fue el protagonista rival. Ahora, el club y la afición se han volcado para que sea un encuentro inolvidable, dejando a un lado ese irregular inicio en Segunda RFEF.

También se rendirá homenaje a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, siendo el primer aniversario de la tragedia. Los capitanes de ambos equipos depositarán un ramo en el centro del campo, además de guardar un minuto de silencio en recuerdo a todas las personas fallecidas.