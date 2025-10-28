Sagunto, siguiente parada para el Costa del Sol Málaga

Sin mucho tiempo para resetear el Costa del Sol Málaga, tras su derrota contra el Atlético Guardés, vuelven a saltar a las tablas las malagueñas. Es la primera semana de las tres consecutivas con doble partido que aparecen en el horizonte, antes del parón por el Campeonato del Mundo. Está monopolizada por la Liga Guerreras Iberdrola, donde las "panteras" de Suso Gallardo tienen el desafío de afianzar la tercera plaza. El punto de partida es en Sagunto, en un pabellón de no buen recuerdo. El René Marigil acoge este miércoles, a las 20:00 horas, la visita al CBM Morvedre en la octava jornada.

Suso Gallardo: "Jugar fuera de casa nunca es fácil"

«No queda mucho que lamentarse, el otro día ya lo dijimos. Por detalles, sobre todo, esos últimos 10 segundos nos condenaron. Lo más justo hubiera sido un empate, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a una pista donde el año pasado sufrimos mucho, nos eliminaron de Copa… Sabemos de la dificultad que tiene», asegura en la previa Suso Gallardo: «Los partidos fuera de casa son muy complicados. Es entre semana y tiene la dificultad de no poder preparar tanto el encuentro. Creo que hay que seguir trabajando en la misma línea y llegar lo más concentradas posible para sacar dos puntos que para nosotras son vitales en el crecimiento que estamos teniendo en liga».

Rival de la parte baja

El conjunto de Manu Etayo ha ganado dos choques, los dos en casa. Uno ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote, el próximo rival del sábado en Carranque, y el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Las saguntinas marchan en penúltima posición. Las costasoleñas continúan con las bajas de Espe López, Laura Sánchez y Bárbara Vela. No viaja tampoco la canterana Martina Villalva, sí se mantiene Silvia Arderius. El Costa del Sol Málaga busca recuperar la sonrisa en una pista en la que es favorito para sumar un nuevo triunfo.