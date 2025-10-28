La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo.

España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.

Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.

Iraia Iturregi, también en RTVE, explica los cambios que harán ahora: "Ya teníamos idea de hacer un par de cambos en el descanso si todo iba bien. Martín-Prieto nos puede dar un poco más de presencia en área y Jana nos puede aportar esa chispa que falta"

Iraia Iturregi, segunda de Bermúdez, atiende a RTVE: "Estamos un poco espesas con balón, vamos a ver si podemos apretar más alto porque ellas nos están golpeando y nos están apretando en nuestro campo. Al no estar tan finas con balón nos está costando salir. Tenemos que estar más precisas"

Calientan Jana y Martín-Prieto. Es un buen contexto para que entren

FINAL DEL PRIMER TIEMPO Empate sin goles en Gotemburgo. Muy buen partido de Suecia, España no acaba de sentirse cómoda, pero el resultado es, por supuesto, muy positivo (con el 4-0 en la ida)

MIN 45+1 (0-0) Imperial de nuevo Ona Batlle para frenar la contra de Jusu

MIN 45 (0-0) A las manos de Falk el centro de córner de Pina

MIN 43 (0-0) Buen resultado para España, pero muy buen partido de Suecia, aunque si quiere conseguir algo tendrá que arriesgar más. El tiempo corre en su contra

MIN 40 (0-0) Buen repliegue defensivo de España en una transición peligrosa de Suecia

MIN 39 (0-0) Despeja Mapi un balón al área de Kaneryd, luego saca con la cabeza Paredes y ataja Cata el disparo de Schröder tras el rechace