Copa del Rey: El Antequera CF, a pescar en la crisis del Real Murcia

El Antequera CF pone en pausa su camino ascendente de las últimas semanas en Primera Federación para regresar a la Copa del Rey. El equipo malagueño inicia su andadura este jueves (21.00 horas/sin televisión) con el objetivo de seguir sumando sensaciones ante un rival de la misma categoría como el Real Murcia que actuará de local en la Nueva Condomina en pleno estado de crisis.

No son los blanquiverdes un club con demasiada tradición en Copa del Rey. Debutó con victoria en la temporada 2017/18 frente al Arcos CF (2-0) y cayó posteriormente frente al CF Talavera (3-1). En el curso 2023/2024 también superó una ronda tras derrotar al CD Manchego Ciudad Real (1-3), pero perdió ante un rival de superior categoría como el Huesca (0-2).

Ahora, la Copa del Rey le llega a Abel Gómez y a los jugadores en un momento de notable mejoría. Después de un inicio complicado con el cambio de entrenador y la adaptación, el Antequera CF ha sumado sus dos únicas victorias en las tres últimas jornadas. Este pasado fin de semana empató frente al Villarreal B.

Un rival en crisis

En el otro lado, el Real Murcia vive un estado de crisis absoluto. Penúltimo clasificado del Grupo 2 de Primera Federación, sin ganar un partido desde el 7 de septiembre -contra el Juventud Torremolinos- y con la destitución esta del técnico Joseba Etxeberria esta misma semana. Un proyecto en el que se invirtió mucho dinero en verano y que ha fracasado en el mes de octubre.

Adrián Colunga, técnico del filial, será quien se siente en el banquillo local para jugar al menos este jueves frente al Antequera. El ambiente será especialmente tenso y es ahí donde deberán aprovechar los malagueños para sacar rédito de esta primera ronda y buscar la victoria para seguir avanzando en la Copa del Rey.