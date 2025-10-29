El Costa del Sol Málaga recupera sensaciones en Sagunto (18-24)

Era una prueba de madurez para el Costa del Sol Málaga, que regresaba de nuevo a una pista de infausto recuerdo. Y después de la primera derrota de la temporada. Tuvo que remar y bajar al barro para acabar imponiéndose con holgura al CBM Morvedre (18-24) en el René Marigil. Dos puntos para recuperar confianza y continuar sumando para consolidarse en la zona noble de la Liga Guerreras Iberdrola. Noche sobresaliente de Martu Romero, diferencial con ocho goles.

Le costaba en el arranque al conjunto de Suso Gallardo, que no mostraba una versión sólida y regular en ninguna de las dos áreas. El técnico tenía que pararlo a los 10 minutos porque la hoja de ruta no era la correcta. Lucía Julve hacía daño desde el extremo y ponía un holgado 5-1. Sole López rompía una sangría ofensiva preocupante y le quitaba la tapa a la portería de Candelaria Cuadrado, que se hacía grande bajo palos con varias paradas. En un pestañeo se comprimía hasta el 5-4 y parecía la pista de despegue. Señal equívoca. El equipo de Manu Etayo volvía a coger aire hasta el 8-4. Había que remangarse de nuevo.

Oficio en pista

Alice Fernandes crecía y daba seguridad, nueve intervenciones a la media parte, y la defensa ganaba peso. Y contundencia. Ese cerrojo permitía correr y ahí se mostraban más alegres las visitantes que con un parcial de 2-7 le daban la vuelta al descanso (10-11). Isa Medeiros tomaba protagonismo con tres goles. Quedaba por comprobar cómo estaba el colmillo malagueño, existía la opción de hacer el break. Salía con él afilado de vestuarios y con más oficio que brillo estiraba hasta la máxima de la noche con Martu Romero ejecutando ahora (14-18). Lo paraban las locales.

Tocaba el Balonmano Morvedre, aunque no terminaban de surtir efecto. Aguantaba en pie el equipo malagueño, consciente de la trascendencia de abrochar un triunfo. Mantenía el colchón con el paso de los minutos mostrando solidez pese a no tener un día espectacular. Manu Etayo pedía otro tiempo muerto a falta de ocho minutos para agotar las balas (17-22). No surtió efecto y el Costa del Sol Málaga se recuperó del primer tropiezo como mejor sabe. Ahora, el sábado, toca el Zonzamas Plus Car Lanzarote en Carranque.