El Juventud Torremolinos se va de la Copa en primera ronda (3-1)

El Juventud Torremolinos dice adiós a la Copa del Rey a las primeras de cambio. El equipo malagueño visitaba al Torrent CF, que regresaba a esta competición por primera vez en 35 años. Pues el conjunto valenciano hizo valer su condición de local, el apoyo de su público y la ilusión de una categoría inferior -Segunda RFEF contra Primera RFEF- para eliminar al Torremolinos por 3-1.

El inicio del partido estuvo marcado por el primer aniversario de la trágica dana que dejó en Valencia 229 fallecidos. Los dos equipos salieron al terreno de juego con la bandera de la Comunidad Valencia y posteriormente se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de todas las víctimas y sus familias.

Liderazgo local

En lo que se refiere al fútbol, al Juventud Torremolinos se le apagó la chispa en cuestión de siete minutos. El equipo malagueño llevó la voz cantante en los primeros instantes del encuentro con ocasiones importantes. Sin embargo, fue el equipo local el que golpeó con éxito hasta en dos ocasiones. Primero fue Raúl Caballero y después Adrián Lois los que pusieron los goles en la primera mitad, antes de llegar al descanso (2-0).

Si el equipo Torremolinense no quería complicarse mucho el futuro en la Copa del Rey, tenía que reaccionar rápido. El guardameta local, Aitor Arias, se estaba haciendo inmenso y lo apagó la escuadra malagueña. Caballero acabó con todas las posibilidades mediante un cabezazo (3-0). Larry recortó distancias al filo del minuto 90 (3-1), pero ya era demasiado tarde, dejando el pase a la segunda ronda del lado del Torrent CF.