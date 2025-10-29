Fútbol
El Juventud Torremolinos se va de la Copa en primera ronda (3-1)
El equipo malagueño perdió contra el Torrent CF, de una categoría inferior, que regresaba a la competición 35 años después
El Juventud Torremolinos dice adiós a la Copa del Rey a las primeras de cambio. El equipo malagueño visitaba al Torrent CF, que regresaba a esta competición por primera vez en 35 años. Pues el conjunto valenciano hizo valer su condición de local, el apoyo de su público y la ilusión de una categoría inferior -Segunda RFEF contra Primera RFEF- para eliminar al Torremolinos por 3-1.
El inicio del partido estuvo marcado por el primer aniversario de la trágica dana que dejó en Valencia 229 fallecidos. Los dos equipos salieron al terreno de juego con la bandera de la Comunidad Valencia y posteriormente se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de todas las víctimas y sus familias.
Liderazgo local
En lo que se refiere al fútbol, al Juventud Torremolinos se le apagó la chispa en cuestión de siete minutos. El equipo malagueño llevó la voz cantante en los primeros instantes del encuentro con ocasiones importantes. Sin embargo, fue el equipo local el que golpeó con éxito hasta en dos ocasiones. Primero fue Raúl Caballero y después Adrián Lois los que pusieron los goles en la primera mitad, antes de llegar al descanso (2-0).
Si el equipo Torremolinense no quería complicarse mucho el futuro en la Copa del Rey, tenía que reaccionar rápido. El guardameta local, Aitor Arias, se estaba haciendo inmenso y lo apagó la escuadra malagueña. Caballero acabó con todas las posibilidades mediante un cabezazo (3-0). Larry recortó distancias al filo del minuto 90 (3-1), pero ya era demasiado tarde, dejando el pase a la segunda ronda del lado del Torrent CF.
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL