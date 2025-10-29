Málaga será sede de las I Jornadas sobre “Sostenibilidad y Deporte”

El deporte siempre ha sido sinónimo de esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Hoy, a esos valores se suma una nueva exigencia: la sostenibilidad. Conscientes de su poder transformador, distintos líderes del ámbito deportivo y empresarial se darán cita el 6 de noviembre en las I Jornadas “Sostenibilidad y Deporte”, organizadas por ESESA, dentro del ciclo ESESA Talk, en su sede de Tabacalera, en Málaga.

Más allá de una actividad física o espectáculo, el deporte se ha convertido en una plataforma de innovación, cohesión social y emprendimiento responsable. Su impacto trasciende más allá de los estadios y pabellones: impulsa economías locales, genera empleo y crea referentes para las nuevas generaciones. Incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en este ámbito no es ya una opción, sino una oportunidad estratégica para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

Participantes

La jornada, que contará con la participación de figuras de primer nivel como Marian Otamendi, CEO de World Football Summit, abordará precisamente cómo la sostenibilidad puede integrarse de forma real en la industria deportiva. Junto a ella, profesionales que representan distintos enfoques del ecosistema deportivo —David Baixauli (LaLiga), Ana Vallejo (MQSostenible, Sports&Green Events), Fausto Scaldaferri (Real Betis Balompié) y Abilio Caetano (Ecoterrae)— moderados por Victor Romero de Agestport, debatirán sobre los retos y oportunidades que supone liderar desde la responsabilidad y el propósito.

El encuentro, que dará comienzo a las 17:00 horas, será inaugurado por Daniel Pérez, director General de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; José Luis Córdoba, director General de ESESA; y Gorka Iglesias, CEO de SDI Sportfloor & Equipment, empresa patrocinadora del evento.

Además de las ponencias, la jornada incluirá espacios de networking, concebidos como puntos de encuentro entre profesionales, emprendedores y marcas que buscan construir alianzas sostenibles y aportar valor a la sociedad desde el deporte.

Estas jornadas se enmarcan dentro del ciclo ESESA Talk, encuentros promovidos con el objetivo de acercar el conocimiento a la realidad empresarial y social. Bajo un formato dinámico y participativo, los Talk abordan temas de actualidad —desde la sostenibilidad hasta la innovación o el liderazgo— con una visión práctica y transformadora, generando conversaciones que inspiran nuevas formas de emprender y de hacer empresa.

Porque al final, hablar de sostenibilidad en el deporte es hablar de valores, liderazgo y futuro. Y Málaga, con su creciente ecosistema de innovación y emprendimiento, se posiciona una vez más como punto de referencia en este cambio de paradigma.

El evento es gratuito previa inscripción: https://esesa.eu/como-incorporar-la-sostenibilidad-en-el-deporte