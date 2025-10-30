Pablo Urdangarín debuta con victoria con la selección española de balonmano

Pablo Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, ha debutado con la selección absoluta de balonmano española esta tarde ganando a la potente selección de Suecia (30-34). El joven lateral zurdo, de 24 años, estrenaba internacionalidad en este doble compromiso amistoso ante los escandinavos después de destacar en la Liga Asobal con su actual club, el Fraikin BM Granollers.

No le pesa el apellido

Urdangarín júnior ha dejado claro en estos días en los que se ha concentrado con la selección que "nunca me ha perjudicado ser ‘hijo de’, porque siempre lo he llevado con mucho honor. Nunca me ha caído ningún tipo de 'hate', siempre me lo he tomado todo bastante bien". Además, Urdangarín afirmaba que "me encanta ser hijo de una leyenda del balonmano como mi padre. Me siento orgulloso de él, aunque es verdad que no lo he podido ver jugar". Su padre, Iñaki, vistió la camiseta de la selección española de balonmano en 154 ocasiones, acumulando en su palmarés dos bronces olímpicos (en Atlanta y Sidney), y otro tercer puesto en el Europeo de Croacia en el año 2000.

Pablo, sobrino del rey Felipe VI y octavo en la línea de sucesión al trono de la corona española, comenzó a jugar al balonmano en la cantera del balonmano TSV Hannover-Burgdorf alemán en 2018, un año después pasó al HBC Nantes de Francia y el 23 de octubre de 2021 debutó como jugador del Fútbol Club Barcelona, equipo en el que su padre se convirtió en un referente ganando 6 Copas de Europa, 2 Recopas, 4 Supercopas de Europa, 10 Liga ASOBAL, 7 Copas del Rey, 9 Supercopas de España, 3 Copas ASOBAL y 11 Ligas Catalanas de balonmano. Actualmente, Pablo cumple su tercera temporada en el Granollers, donde en los últimos meses ha cambiado de demarcación pasando de la posición de extremo a la de lateral para explotar sus 195 centímetros de altura.

Junto a Pablo Urdangarín también han vestido la camiseta de la selección por primera vez Natan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez, debutando en una lista en la que Jordi Ribera ha vuelto a contar con jugadores como Antonio Serradilla y Nacho Biosca. Pablo se sumó al buen juego de sus compañeros disfrutando de minutos en el lateral zurdo y aportando dos goles para derrotar a los todopoderosos suecos.