Fútbol
El Antequera CF se despide de la Copa en los penaltis
El equipo malagueño igualó el tanto inicial del Real Murcia, pero fue el equipo de la Nueva Condomina el que se impuso desde la pena máxima para conseguir el pase a la segunda ronda
La Opinión
El Antequera CF consumó la eliminación de los tres equipos malagueños no profesionales en la primera ronda de la Copa del Rey. Ni el Juventud Torremolinos, ni el CD Estepona -tras caer con el Málaga CF- ni el equipo blanquiverde. El Real Murcia, delante de su afición en la Nueva Condomina, dio la estocada definitiva en la tanda de penaltis después de llegar 1-1 al final de la prórroga.
El Antequera se vio obligado a remontar ya desde el inicio ante otro rival de Primera RFEF. Sin necesidad de desplegar su mejor versión, el Real Murcia apartó su crisis para aferrarse a la Copa del Rey como ilusión. El antequerano Raúl Jiménez cortó el balón con la mano en su área y provocó un penalti con el que Ekain no perdonó. 1-0 al filo del descanso.
Prórroga y penaltis
Precisamente, otro error fue el que devolvió al equipo malagueño al partido. El lateral izquierdo Edu Sánchez marcó el gol del empate en una acción en la que el guardameta Gazzaniga pudo hacer bastante más. A partir de ahí, ambos equipos equilibraron fuerzas, se dieron la mano y firmaron la prórroga. Ni siquiera 30 minutos extras de fútbol iban a decidir el partido. Ahí, los locales impusieron la mayor veteranía de su plantilla. El Antequera CF falló hasta cuatro lanzamientos y ahí acabó su camino en la Copa del Rey 2025/26.
