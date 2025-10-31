Partido de urgencias para el Nueces de Ronda contra el CD Chiloeches

Este sábado, a las 18.00 horas, el Pabellón Guadaljaire de la capital malagueña acogerá un duelo de vital importancia para el Nueces de Ronda Atlético Torcal y el CD Chiloeches. Para las malagueñas es un duelo vital para que no se les escapen los equipos que le anteceden en la clasificación. Para su rival, es calve para escapar del farolillo rojo que lleva instalado desde el principio de la competición y que anímicamente es una carga importante para las jugadoras.

El Nueces de Ronda busca una victoria que le permita respirar durante el mes que durara el parón del mundial, la vuelta a la competición sería el 13 de diciembre, recuperar física y mentalmente a las jugadoras y la corrección de fallos. Será baja por molestias físicas la capitana Valeria. El equipo llega después de la polémica derrota de la jornada anterior ante Móstoles por 4-3 en el que las chicas de Víctor Quintero merecieron una victoria por los meritos demostrados durante el encuentro.

El CD Chiloeches llega a este partido siendo el farolillo rojo de la clasificación y después de encajar en casa una goleada ante el Penya Esplugues por 4-9 y que ha costado el puesto al entrenador del equipo castellano manchego Emilio Céspedes, quedando el banquillo a cargo de directivos del club mientras que se busca a su reemplazo durante el parón del mundial.

En declaraciones para la previa, el entrenador Víctor Quintero ha dicho que «se acerca la 9ª jornada, un punto de inflexión, con un parón muy largo que a los dos equipos nos va a venir muy bien porque no tenemos los resultados en las últimas jornadas que esperábamos y esperábamos estar ambos más arriba. Yo les digo a las chicas que el nivel de juego es lo importante porque al final los resultados no siempre dependen de ti, hay un rival, unas acciones y por mucho que quieras hay que centrarse en jugar bien y el equipo está jugando bien en muchas facetas, es cierto que cometemos errores que nos han penalizado bastante y bueno, tenemos que tener confianza en lo que estamos haciendo, separar un poco el resultado del rendimiento de aquello que estamos haciendo bien, reconocerlo y sobre todo potenciar y sobre todo tratar de no cometer esos errores. Espero un partido... que es importante pero no determinante porque después quedan 63 puntos en juego pero es verdad que es un duelo directo, dos equipos que están abajo en la clasificación, ahora prácticamente 6 semanas de parón, nos queremos ir los dos seguros con un buen sabor de boca. Espero que el publico nos apoye, que estamos en casa y demos el máximo, y a ver si podemos revertir la tendencia de estos últimos partidos».

Por su parte, la jugadora portuguesa Catarina Barra ha declarado que «este finde jugamos con Chiloeches un partido muy importante para nosotras porque, a pesar de los malos resultados de las últimas semanas nos sentimos confiadas. Vamos a crecer y este finde vamos a conseguir los 3 puntos y por eso invitamos a nuestra afición a que venga a animarnos y estamos con muchas ganas de traernos los 3 puntos».

El encuentro podrá verse como siempre en los canales oficiales de la RFEF y en el canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela, y podrá ser comentado en las redes sociales de ambos clubes.