Gorrotxategi sentencia el derbi vasco para la Real

Un tanto en el tiempo añadido, un disparo por la escuadra desde dentro del área, con el alma, de Jon Gorrotxategi, premió a la Real Sociedad en el derbi vasco ante el Athletic (3-2), que mantuvo el tipo hasta el último tramo y cayó víctima del empuje del cuadro local.

El encuentro, a diferencia del ambiente, empezó aparentemente sin la intensidad y sin ocasiones en los primeros minutos. Fueron minutos de tanteo. Ambas escuadras se mostraron imprecisas con balón, y el primer disparo del partido cayó a favor del cuadro local en el minuto 19 de partido. Fue una jugada ensayada de córner que culminó Carlos Soler con la izquierda; pero su golpeo lo mandó a córner Unai Simón con una buena estirada.

El Athletic tenía más posesión en los primeros 20 minutos del derbi vasco, pero tampoco era superior a una Real que no había empezado bien el partido. Eso sí, los guipuzcoanos crecían poco a poco en el partido, y Mikel Oyarzabal pudo poner por delante a los suyos con un disparo seco que se marchó ligeramente desviado.

En el minuto 30, la Real reclamó penalti por una mano de Andoni Gorosabel, pero ni José Luis Munuera ni la sala VOR indicaron nada. La primera de los rojiblancos llegó en el minuto 35 con un testarazo de Guruzeta que se marchó arriba, y en esa misma jugada, Barrenetxea cayó lesionado.

El donostiarra pudo continuar solo una jugada más, y puso el centro en el gol de Brais Méndez para adelantar a los locales (minuto 38). En lugar del canterano, con una contusión en el muslo derecho, entró Zakharyan.

Los vizcaínos reaccionaron bien, y en el minuto 42 Guruzeta igualó la contienda con un efectivo remate desde dentro del área tras una buena acción de Gorosabel. Los de Valverde lograron el empate antes del descanso.

La primera de la segunda mitad fue para la Real, y Gonçalo Guedes la mandó al fondo de la red tras una gran acción individual (minuto 47). Los donostiarras se volvían a poner por delante nada más salir de los vestuarios para la explosión de felicidad de la grada.

Para tratar de remontar el partido, Valverde introdujo a Nico Williams, suplente inesperado, en detrimento de un gris Sancet. A partir de ahí, los vizcaínos empezaron a tener más balón y la Real trató de hacer daño a la contra.

Los leones empezaron a apretar, y el primer disparo peligroso fue de Galarreta que, eso sí, se marchó por encima del marco de Remiro. Cuando mejor estaba el Athletic, Zakharyan, recién incorporado, puso el 3-1 a pase de Take Kubo, pero el nipón estaba adelantado y la acción quedó invalidada (minuto 66).

A los 3 minutos de lo que pudo ser el 3-1, Nico Williams remató arriba en una buena jugada trenzada por el Athletic. Rober Navarro, a un cuarto de hora del final, casi marcó en un centro que se fue envenenando y que no remató nadie. Zakharyan, que había entrado por el lesionado Barrenetxea, también tuvo que ser sustituido por lesión.

En el minuto 79, el Athletic logró la igualada en una acción embarullada que Robert Navarró culminó para hacer el 2-2. El árbitro añadió 7 minutos, y en el 92 Jon Gorrotxategi, tras un rechace a la salida de un córner, puso el definitivo 3-2 para la locura de la afición local.

Con este resultado (3-2), la Real suma 12 puntos tras las primeras 11 jornadas, y encadena la segunda victoria consecutiva. Por su parte, el Athletic se queda con 14 puntos en la zona media de la tabla. El siguiente compromiso para los donostiarras será en Elche, mientras que los bilbaínos viajarán a Inglaterra para medirse al Newcastle en la Champions League.