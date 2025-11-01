Victoria de mérito del CAB Estepona en Ferrol (75-95)

Victoria de postín del CAB Estepona en la pista del Baxi Ferrol en un partido donde las de Francis Tomé impusieron su ley casi desde el principio y acabaron llevándose el choque por 20 puntos de diferencia (75-95).

El inicio de partido volvía a no ser el mejor para el Ingeniería Ambiental CAB Estepona que, al igual que una semana antes, veía como su rival salía con las ideas más claras y gracias a las recuperaciones de balón en líneas de pase arrancaba el partido 6-0. Pero no iban a permitir las de Francis Tomé que pasara de ahí la diferencia a favor del Baxi Ferrol y con diez puntos consecutivos, incluyendo un triple desde la esquina de Madison Conner y otro de Maddie Garrick daban la vuelta al marcador.

Dos canastas seguidas de Claire Melia reducían diferencias, parcial que cortaba Marina Gea, pero la irlandesa volvía a sumar esta vez de fuera (18-24) y una pérdida de Conner permitía volver a sumar a las locales antes de entrar en el último minuto de cuarto, en el que Blanca Millán no lograría igualar el marcador a 24 desde la línea de tiro libre tras errar los dos lanzamientos, finalizando el primer parcial 22-24.

En el segundo cuarto el 0-6 de salida fue favorable para el conjunto esteponero, rompiendo la dinámica Melia tras dos minutos de juego, lo que dejaba el 24-30 en el luminoso de A Malata antes de que llegara la tercera falta personal de Anniina Aijanen con siete por jugar, lo que reducía la rotación interior del Ingeniería Ambiental CAB Estepona.

Supo reaccionar el Ingeniería Ambiental CAB Estepona y con una canasta de Garrick, un triple de Conner, una canasta de Koné y un triple de la australiana (35-44, min. 18) obligaba al técnico ferrolano a volver a parar el partido. La defensa del conjunto de la Costa del Sol había logrado frenar la ofensiva local, que sin Melia en pista no terminaba de encontrar alternativas, y al descanso dominaba por 36-49.

Nada cambió con el paso por vestuarios. Las jugadoras del Ingeniería Ambiental CAB Estepona salieron igual de serias y en menos de tres minutos de juego ya habían provocado el tiempo muerto de Lino López (38-60) tras un triple de Conner que completaba un parcial de 2-11.

Lograba sumar en dos ataques seguidos el Baxi Ferrol, pero el parcial seguía siendo de 8-17 y, tras una falta recibida por Koné, el técnico ferrolano recibía una personal por protestar que permitía sumar en tres ocasiones desde la línea de cuatro sesenta a las jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Aún así, López forzó con esa acción que se sancionaran más faltas a las visitantes y a 1.30 para el término del tercer cuarto la diferencia era de veinte (51-71) cuando minutos antes nada parecía poder frenar la inercia esteponera.

Se entraba en los diez minutos finales con 54-75 en el luminoso de A Malata, con el poderío interior del Ingeniería Ambiental CAB Estepona imponiéndose y un triple de Marina Gea que volvía a poner la máxima (56-82) con algo más de ocho minutos por jugar.

Pasaban los minutos y el ritmo anotador decrecía algo, pero las visitantes seguían con una buena renta (67-89) en un cuarto trabado y con muchas faltas que no permitían ver el ritmo de los anteriores minutos de juego. El partido entrenó en el minuto final 73-91 tras dos tiros libre de Karla Erjavec y un Baxi Ferrol que tiró de orgullo terminó cerrando el partido 75-95.