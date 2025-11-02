Aitana García, a la elite del pádel tras una doble triada

Cuenta Manolo Rincón, histórico mecenas del deporte malagueño y del axárquico en particular, que el tatuaje suyo con la palabra «superación» le encandiló. El caso de la padelista cordobesa Aitana García Román es digno de análisis. Con una doble triada y una grave lesión de mano, que esta joven haya acumulado, desde julio, la friolera de 12 torneos internacionales alcanzando al menos semifinales tiene un mérito indiscutible.

Aitana reside por cuestiones de logística deportiva en Madrid, pero desde muy pequeña ha pasado largas temporadas en la localidad axárquica de Torre del Mar. Por este motivo se siente malagueña de adopción. El vínculo todavía bastante reciente con la Fundación Rincón le ha permitido llegar deportivamente todavía más lejos de lo imaginable.

Entre las mejores

Antes de sufrir esas graves lesiones y, con el aval añadido, de situarse desde categorías inferiores al frente del ránking andaluz de su deporte, logró colarse entre las 60 mejores palas del circuito mundial. Cuando las cosas empezaron a torcerse estaba inmersa ya en la elite internacional, lo que iba a abrirle muchas puertas.

«A nivel mental, en lo de generarme confianza, encontrarme a Manolo Rincón, hacer que confíe en ti, que te diga que vas a llegar lejos, me subió muchísimo el ánimo», expresa desde San Diego, donde este fin de semana ha vuelto a brillar con luz propia. Es el propio Rincón el artífice de que en lo que va de ejercicio haya podido competir de nuevo en tierras estadounidenses y encadenar hasta cinco títulos internacionales.

Inflexión en Reus

En la lista de lesiones, allá por 2019 se rompió el cruzado de su pierna derecha. Luego vendría en 2021 la rotura de ligamento en una mano, con la que tuvo que parar durante meses, incluso después de ser operada y de observar molestias en su regreso a las pistas. Afrontó la temporada 2022 con normalidad, pero tras jugar en Miami, en Reus, mientras disputaba su segundo encuentro, la pesadilla. Nueva triada, esta vez en la rodilla izquierda.

Hasta «fichar» por la Fundación Rincón no ha podido recuperar las mejores sensaciones de aquella adolescente que parecía poder comerse el mundo en el circuito del pádel. En este momento, ya se encuentra entre las 100 mejores palas. Rincón expresaba al desearle suerte justo antes de que se embarcase en el avión que le conducía a una nueva aventura en Estados Unidos: «Aitana resurge ahora y vuelve al primer nivel, gracias a su constancia, tesón y trabajo. Eres oro puro y estoy muy orgulloso de haberte conocido y de compartir tu historia. ¡No cambies nunca!».